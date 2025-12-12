Advertisement
Zee Bihar Samvad: '78 साल में जो उद्योग नहीं लग सके, वे 78 दिन में करके दिखाएंगे...' मंत्री दिलीप जायसवाल का बड़ा बयान

Minister Dilip Jaiswal News: बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने ZEE Bihar Samvad के कार्यक्रम में अपने मंत्रालय को लेकर अगले पांच साल का पूरा रोडमैप पेश किया. उन्होंने कहा कि वे 78 दिनों में बिहार में कई उद्योग लगवाने वाले हैं.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Dec 12, 2025, 04:05 PM IST

मंत्री दिलीप जायसवाल
Minister Dilip Jaiswal News: राजधानी पटना में आयोजित ZEE Bihar Samvad के कार्यक्रम में बिहार भाजपा अध्यक्ष और बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने भी शिरकत की. इस दौरान दिलीप जायसवाल से उनके मंत्रालय और संगठन से जुड़े जो भी सवाल किए गए, उनका उन्होंने बड़ी बेबाकी से जवाब दिया. दिलीप जायसवाल ने कहा कि उनका पूरा फोकस बिहार में उद्योग की स्थापना करने पर है. उन्होंने दावा किया कि बिहार में 78 साल में जो उद्योग नहीं लग सके, उन्हें वे आने वाले 78 दिनों में लगवाकर दिखाएंगे. मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि 78 साल बनाम 78 दिन का मुकाबला देखने को मिलने वाला है. 

मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि लोगों को सीएम नीतीश कुमार के विकास और पीएम मोदी की गारंटी पर भरोसा है. हम अभी रोजगार के सृजन के लिए बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 लाए हैं.  इसमें हम 'औद्योगिक' प्रोत्साहन के लिए निवेशकों को विशेष सुविधा देने जा रहे हैं. अगर कोई निवेशक 100 करोड़ निवेश करता है और एक हजार आदमी को रोजगार देता है तो हम उसे 10 एकड़ भूमि मुफ्त में देंगे. दिलीप जायसवाल ने दावा किया कि आने वाले 15 दिन के अंदर देश-विदेश के 150 से अधिक निवेशक बिहार पहुंच रहे हैं.

ये भी पढ़ें- 'पलायन नहीं, मजबूरी का पलायन बिहार की सबसे बड़ी समस्या', ऋतुराज ने पूरी धारणा बदल दी

मंत्री दिलीप जायसवाल ने बताया कि प्रदेश में नया कोकोकोला प्लांट लगने वाला है. बिहार सरकार प्रदेश में 25 नई चीनी मिल खुलवाने जा रही है. नवानगर को औद्योगिक हब के तौर पर डेवलप किया जा रहा है. वहीं गया में औद्योगिक पार्क बनाया जाएगा. प्रोत्साहन नीति के साथ रोजगार सृजन कर सकेंगे. मंत्री ने बताया कि सरकार का फोकस केवल बड़े उद्योग पर फोकस नहीं है, बल्कि घर-घर उद्योग और हर हाथ को काम देने के सपने को साकार किया जाएगा. इसके लिए सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों की स्थापना पर भी बल दिया जा रहा है. स्वदेशी और घरेलू उद्योग को सरकार की तरफ से मदद की जाएगी.

