/बिहार के 18 जिलों में खुलेंगे नए केंद्रीय विद्यालय, राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल बड़ा ऐलान

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बिहार सरकार के राजस्व और भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल ने राज्य के 18 जिलों में नए केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए जमीन उपलब्ध कराने का निर्देश विभागीय अधिकारियों को जारी किया है. राजस्व विभाग के इस फैसले के बाद अब उन जिलों में केंद्रीय विद्यालय भवन निर्माण की रास्ता साफ हो गया है.
जमीन चिन्हित करने के काम में आएगी तेजी
उन्होंने राजस्व विभाग के आला अधिकारियों और संबंधित जिलाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में केंद्रीय विद्यालयों के लिए उपयुक्त भूमि का चयन कर उसे जल्द से जल्द शिक्षा विभाग या केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) को दें.
डॉ. दिलीप जायसवाल ने इस निर्णय को बिहार के भविष्य के लिए एक गेम चेंजर बताया. उन्होंने कहा कि बिहार के 18 जिलों में नए केंद्रीय विद्यालयों के खुलने से राज्य की पूरी शैक्षणिक व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव आएगा.
इन सुविधाओं से लैस होंगे नए विद्यालय
नए दिशा-निर्देशों के तहत बनने वाले इन केंद्रीय विद्यालयों में आधुनिक बुनियादी ढांचा तैयार किया जाएगा. स्मार्ट क्लासरूम और लैब्स से लैस होंगे, जिसमें विज्ञान, कंप्यूटर और अटल टिंकरिंग लैब्स जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं होंगे. वहीं, बच्चों के शारीरिक विकास के लिए विशाल खेल परिसर भी होंगे.