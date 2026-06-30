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बिहार के 18 जिलों में खुलेंगे नए केंद्रीय विद्यालय, राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल बड़ा ऐलान

Revenue Minister Dilip Jaiswal: डॉ. दिलीप जायसवाल ने इस निर्णय को बिहार के भविष्य के लिए एक गेम चेंजर बताया. उन्होंने कहा कि बिहार के 18 जिलों में नए केंद्रीय विद्यालयों के खुलने से राज्य की पूरी शैक्षणिक व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव आएगा.

Written BySwapnil SonalEdited By:Shailendra
Published: Jun 30, 2026, 08:37 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 08:37 PM IST
बिहार के 18 जिलों में खुलेंगे नए केंद्रीय विद्यालय, राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल बड़ा ऐलान
Image Credit: (File Photo) दिलीप जायसवाल, राजस्व मंत्रीSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Swapnil Sonal

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बिहार के रेजिडेंट एडिटर तौर पर कार्यरत स्वप्निल ने बिहार और झारखंड के प्रतिष्ठित सेंट जेवियर्स कॉलेज से मास कम्युनिकेशन और वीडियो प्रोडक्शन में ग्रेजुएशन किया है. स्वप्निल पिछले 22 साल से मीडिया में कार्यरत हैं. उन्होंने Etv/न्यूज़ 18 समूह के साथ 14 साल तक काम किया है. न्यूज़ नेशन के क्षेत्रीय चैनल न्यूज़ स्टेट बिहार झारखंड में बतौर असाइनमेंट एडिटर और फर्स्ट इंडिया में बिहार ब्यूरो चीफ के तौर पर काम कर चुके हैं. करियर की शुरुआत में उन्होंने प्रभात खबर और दैनिक जागरण में जिला संवाददाता के रूप में भी काम किया है. स्वप्निल ने हैदराबाद मेरठ बरेली कानपुर जयपुर गुवाहाटी नागालैंड भागलपुर रांची देहरादून में भी संवाददाता के तौर पर काम किया है। ज़ी मीडिया के साथ स्वप्निल पिछले 7 सालों से जुड़े हुए हैं. स्वप्निल ने Zee मीडिया के क्लस्टर- 2 में दिल्ली ब्यूरो चीफ के तौर पर भी काम किया है. बिहार की राजनीति में स्वप्निल की मजबूत पकड़ मानी जाती है. वे बिहार ब्यूरो को भी पटना से संचालित करते हैं.

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