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अब नहीं बिकेगी सरकारी जमीन, फर्जी रजिस्ट्री होगी बंद, बिहार सरकार उठाने जा रही ये बड़ा कदम

Land Fake Registration: बिहार में सरकारी जमीनों के अवैध कब्जे और हेरफेर को रोकने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने एक बड़ा और कड़ा फैसला लिया है. सरकार अब राज्य भर में चिन्हि्त की गई सभी सरकारी जमीनों की खरीद-बिक्री (रजिस्ट्री) पर पूरी तरह से रोक लगाने जा रही है.

Written By  Aatmja singh|Edited By: Shailendra |Last Updated: Jun 05, 2026, 10:33 AM IST

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बिहार में बंद होगी सरकारी जमीन की फर्जी रजिस्ट्री (Photo-AI)
बिहार में बंद होगी सरकारी जमीन की फर्जी रजिस्ट्री (Photo-AI)

Minister Dilip Jaiswal Statement: बिहार में भूमि सुधार विभाग ने सरकारी जमीनों को लेकर बड़ा फैसला लिया है. विभाग अब चिन्हि्त सरकारी जमीनों की खरीद-बिक्री पर रोक लगाने की तैयारी में है. इस मुद्दे पर मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल ने कहा कि पहले कुछ लोग दलालों और विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से सरकारी जमीन अपने नाम करवा लेते थे और उस पर अपना हक जताते थे, लेकिन अब ऐसी गड़बड़ियों पर सख्ती से रोक लगाई जाएगी. इस कदम से भू-माफियाओं और अवैध रूप से जमीन हथियाने वालों पर सीधा प्रहार होगा.

'अफसरों और दलालों के गठजोड़ का होगा खात्मा'
राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल ने कहा कि अब बिहार में सरकारी संपत्तियों की लूट नहीं होने दी जाएगी. उन्होंने कहा कि पहले कुछ रसूखदार लोग दलालों और विभाग के ही कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके सरकारी जमीनों को अपने नाम करवा लेते थे. इसके बाद वे उस पर अपना मालिकाना हक जताते हुए उसे बाजार में बेच देते थे, लेकिन अब ऐसी तमाम गड़बड़ियों पर सख्ती से रोक लगाई जाएगी.

'सुरक्षा व्यवस्था एक प्रक्रिया के तहत तय की जाती'
वहीं, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की Z प्लस सुरक्षा में कटौती को लेकर राजद की तरफ से लगाए गए राजनीतिक बदले के आरोपों पर डॉ. जायसवाल ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था एक प्रक्रिया के तहत तय की जाती है, जिनके पास कहने को कुछ नहीं होता, वे इस तरह के आरोप लगाते हैं.

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यह भी पढ़ें: राबड़ी-लालू को एक और झटका, जेड+ सुरक्षा समाप्त, तेज प्रताप को मात्र एक बॉडीगार्ड

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