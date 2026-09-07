अगर समय रहते डैम के गेट नहीं खोले जाते तो हालात काफी गंभीर हो जाते- मंत्री इंजी. शैलेंद्र

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बिहार में बाढ़ की गंभीर स्थिति के बीच पथ निर्माण मंत्री इंजीनियर शैलेंद्र ने सरकार की तैयारियों और राहत-बचाव कार्यों को लेकर बड़ा बयान दिया है. मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इस आपदा को लेकर काफी गंभीर हैं. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के प्रयास से बंगाल में 97 गेट खोले जाने के बाद बिहार में बाढ़ की भयावहता को काफी हद तक कम करने में मदद मिली. उन्होंने कहा कि अगर समय रहते गेट नहीं खोले जाते तो स्थिति और गंभीर हो सकती थी. मंत्री के मुताबिक, भागलपुर में गंगा के करीब 90 डिग्री के मोड़ के कारण रेलवे बांध पर बड़ा खतरा पैदा हो गया था. सरकार और प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए जियो बैग, मेगा जियो बैग और ड्रेजिंग समेत कई तकनीकों का इस्तेमाल किया. इन प्रयासों के जरिए बांध को सुरक्षित रखने और बाढ़ के प्रभाव को कम करने की कोशिश की गई.
बाढ़ के बीच सरकार के कामकाज पर तेजस्वी यादव की ओर से उठाए गए सवालों पर इंजीनियर शैलेंद्र ने पलटवार करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव नेता नहीं हैं, बल्कि उनके पिता लालू यादव नेता हैं. तेजस्वी को नेतृत्व विरासत में मिली है. उन्होंने कहा कि बाढ़ का कोई ऐसा स्थायी समाधान नहीं है, जिससे भविष्य में पूरी तरह इसे रोका जा सके. हालांकि, नदी में जमा गाद को हटाकर पानी के प्रवाह को व्यवस्थित करने की दिशा में सरकार योजना बना रही है. गंगा, गंडक और सोन नदियों से गाद हटाने के साथ-साथ उससे निकलने वाली सामग्री के इस्तेमाल से दोनों तरफ फोरलेन सड़क बनाने का प्रस्ताव भी सरकार के स्तर पर विचाराधीन हैं.
पथ निर्माण मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी लगातार बाढ़ प्रभावित जिलों की समीक्षा कर रहे हैं. अधिकारियों के साथ हर जिले की स्थिति की जानकारी ली गई है और स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार उन्हें (अधिकारियों को) काम करने की पूरी छूट दी गई है. सरकार का फोकस है कि बाढ़ प्रभावित लोगों को कम से कम परेशानी हो और जरूरी सेवाएं प्रभावित न हों. इंजीनियर शैलेंद्र के मुताबिक, सरकार बाढ़ प्रबंधन के साथ-साथ सड़क और नदी से जुड़ी आधारभूत संरचनाओं को मजबूत करने की दिशा में भी काम करेगी.
बाढ़ के कारण बिहार में कई जगहों पर क्षतिग्रस्त हुई सड़कों को लेकर भी मंत्री ने कहा कि जैसे ही जलस्तर कम होगा और पानी निकल जाएगा, तो फिर से सड़कों की मरम्मत का काम युद्धस्तर पर शुरू किया जाएगा. मंत्री ने दावा किया कि पानी निकलने के 10 दिनों के अंदर बिहार की टूटी और क्षतिग्रस्त सड़कों को दुरुस्त करने का प्रयास किया जाएगा.