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अगर समय रहते डैम के गेट नहीं खोले जाते तो हालात काफी गंभीर हो जाते- मंत्री इंजी. शैलेंद्र

बिहार में बाढ़ की गंभीर स्थिति के बीच पथ निर्माण मंत्री इंजीनियर शैलेंद्र ने सरकार की तैयारियों और राहत-बचाव कार्यों को लेकर बड़ा बयान दिया है. मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इस आपदा को लेकर काफी गंभीर हैं.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByK Raj Mishra
Published: Sep 07, 2026, 03:08 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 03:08 PM IST
अगर समय रहते डैम के गेट नहीं खोले जाते तो हालात काफी गंभीर हो जाते- मंत्री इंजी. शैलेंद्र
Image Credit: बिहार बाढ़ पर मंत्री इंजी. शैलेंद्र का बड़ा बयान (Zee Bihar)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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