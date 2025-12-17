Advertisement
'हम हमेशा दुआ करते हैं कि नीतीश कुमार पीएम बनें', जदयू के मंत्री के बयान ने बढ़ा दी सियासी हलचल

Nitish Kumar News: बिहार सरकार में जदयू कोटे से मंत्री जमा खान के एक बयान ने सियासी सनसनी मचा दी है. उन्होंने कहा कि हम नीतीश कुमार को पीएम पद पर देखना चाहता है.

Written By  Shailendra |Last Updated: Dec 17, 2025, 11:36 PM IST

मंत्री जमा खान ने सीएम नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया (@BhaiZamakhan)
Minister Jama Khan on Nitish Kumar: बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर एक बड़ा बयान दिया है. मंत्री जमा खान ने अपनी इच्छा जाहिर करते हुए कहा कि वह नीतीश कुमार को देश के प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि न केवल वे खुद, बल्कि पूरा देश चाहता है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री की बनें. जमा खान आगे ने कहा कि हम हमेशा दुआ करते हैं कि नीतीश कुमार पीएम बनें.

सबसे अहम बात यह रही कि मंत्री जमा खान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को स्वीकार करते हुए कहा कि पीएम मोदी सबसे लोकप्रिय नेता हैं, लेकिन हमारी दिली इच्छा है कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री होना चाहिए. उन्होंने आगे कहा कि यह समय बतायेगा कि किनका समर्थन मिलेगा.

सीएम नीतीश कुमार के बुर्के वाली घटना पर भी जमा खान ने अपना रिएक्शन दिया. बिहार सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने कहा कि नीतीश जी ने बस एक मुस्लिम बेटी के प्रति प्यार दिखाया. वह चाहते थे कि समाज उस लड़की का चेहरा देखे, जब वह जिंदगी में सफल हो जाए. उन्होंने विपक्ष और मुस्लिम नेताओं पर मुख्यमंत्री को बदनाम करने की कोशिश करने का आरोप लगाया. जमा खान उन्होंने कहा कि जो लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि उन्होंने देश की बेटियों को सबसे ज्यादा सम्मान दिया है.

बता दें कि राजद और कांग्रेस ने 74 साल के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मानसिक सेहत पर सवाल उठाए हैं. कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि नीतीश जी को क्या हो गया है? उनकी मानसिक हालत अब पूरी तरह से दयनीय हो गई है.

यह भी पढ़ें: थारू समाज को लेकर बिहार सरकार का बड़ा दांव, जानिए क्या है खास

वहीं, राजद प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि पर्दा करने वाली मुस्लिम महिला के चेहरे से हिजाब हटाकर, उन्होंने (Nitish Kumar) यह साफ कर दिया है कि जदयू और बीजेपी महिला सशक्तिकरण के नाम पर किस तरह की राजनीति कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें: जलापूर्ति शिकायतों पर मंत्री संजय सख्त, शिकायतों की जांच के लिए भेजी जाएंगी टीम

 

