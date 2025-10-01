Minister Jayant Raj Kushwaha: मंत्री जयंत राज कुशवाहा को धमकी देने वाला गिरफ्तार, पुलिस ने आरोपी को पंजाब से धरा

Minister Jayant Raj Kushwaha Threat Case: बिहार के भवन निर्माण मंत्री जयंत राज कुशवाहा को धमकी देने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. बिहार की बांका पुलिस ने आरोपी को पंजाब के लुधियाना से गिरफ्तार किया है. गिरफ्तारी के बाद आरोपी को बांका लाया जा रहा है. बता दें कि 22 सितंबर को मंत्री जयंत राज कुशवाहा को सोशल मीडिया पर धमकी दी गई थी. आरोपी ने मंत्री जी को फेसबुक मैसेंजर पर आपत्तिजनक संदेश और जान से मारने की धमकी दी थी. इस संबंध में मंत्री के निजी सचिव ने अमरपुर थाने में लिखित आवेदन दिया था. आवेदन के आधार पर आईटी एक्ट की धारा 66, 67 तथा भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई थी.

पुलिस ने आईपी एड्रेस की मदद से आरोपी को ट्रैक किया और पंजाब के लुधियाना से धर दबोचा. आरोपी की पहचान संदीप पासवान के रूप में हुई. वह बांका जिले के अमरपुर थाना के सलेमपुर गांव निवासी चितन पासवान का बेटा है. मोबाइल लोकेशन पंजाब के लुधियाना में ट्रेस की गई. इसके बाद एक विशेष टीम तुरंत रवाना हुई और आरोपी को वहां से गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने आरोपी के पास से घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन भी बरामद किया.

बांका पुलिस अधीक्षक उपेंद्रनाथ वर्मा के निर्देश पर एसडीपीओ अमर कुमार विश्वास के नेतृत्व में टीम गठित कर छापेमारी की गई. इस टीम में अमरपुर थानाध्यक्ष पंकज कुमार झा, अपर थानाध्यक्ष विनोद कुमार तथा तकनीकी सेल के अधिकारी भी शामिल थे. पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई से पूरे जिले में चर्चा रही. गिरफ्तारी की जानकारी देते हुए एसपी उपेंद्रनाथ वर्मा ने कहा कि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट और धमकी देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने आम लोगों से अपील की कि सोशल मीडिया का जिम्मेदारी से उपयोग करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें.

