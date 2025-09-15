Darbhanga News: मंत्री जीवेश कुमार पर YouTuber की पिटाई का आरोप, तेजस्वी बोले- ऐसे मंत्री बिहार के लिए कलंक
Darbhanga News: मंत्री जीवेश कुमार पर YouTuber की पिटाई का आरोप, तेजस्वी बोले- ऐसे मंत्री बिहार के लिए कलंक

Darbhanga News: बिहार सरकार में मंत्री जीवेश कुमार पर एक यूट्युबर के साथ मारपीट करने का आरोप लगा है. मंत्री ने इस पूरे मामले को फर्जी बताया है. वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस मामले को लेकर पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा है.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 15, 2025, 11:29 AM IST

Minister Jibesh Kumar News: बीजेपी विधायक और बिहार सरकार में मंत्री जीवेश कुमार पर दरभंगा के एक यूट्युबर ने मारपीट करने का आरोप लगाया है. यूट्यूबर दलीप कुमार सहनी उर्फ दिवाकर के अनुसार, उसने जब मंत्री जीवेश कुमार से गांव की समस्याओं को लेकर सवाल किए तो वे भड़क गए और अपने सहयोगियों के साथ मिलकर मारपीट की. यह घटना जाले विधानसभा क्षेत्र के रामपट्टी गांव की बताई जा रही है. मंत्री जीवेश कुमार यहां एक परिवार में हुई मौत पर संवेदना व्यक्त करने पहुंचे थे. यूट्यूबर का कहना है कि उसे पीट-पीटकर जख्मी कर दिया गया और कपड़े तक फाड़ दिए गए.

अब इस मामले में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी कूद पड़े हैं. उन्होंने यूट्युबर का समर्थन करते हुए एनडीए सरकार पर अपनी भड़ास निकाली है. तेजस्वी ने मंत्री जीवेश कुमार को गुंडा करार देते हुए कहा कि ऐसे मंत्री बिहार के लिए कलंक हैं. नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को क्या पता है कि उनके मंत्री जीवेश मिश्रा पर मामला दर्ज है और सजा भी हुई है. तेजस्वी ने मंत्री को नकली दवा बेचने में कोर्ट ने सजा सुनाई है. उन्होंने मंत्री रहते हुए काफी इधर-उधर किया है. जब मंत्री जी अपने विधानसभा में थे तो एक यूट्यूबर ने सवाल किया तो उसको भद्दी-भद्दी गालियां दी गईं और कुटाई कर दी गई.

ये भी पढ़ें- 'जोर-जोर से जंगलराज-जंगलराज कहिए...', PM मोदी के आगमन से पहले तेजस्वी यादव का ट्वीट

तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि बिहार में कानून नाम की कोई चीज नहीं है. मुख्यमंत्री और दोनों उपमुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से जानना चाहेंगे कि कानून अलग-अलग है या एक है. अगर एक है तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई और मामला क्यों नहीं दर्ज किया गया? राजद नेता ने पीएम मोदी से सवाल करते हुए पूछा कि प्रधानमंत्री जी इस पत्रकार की मां बहन को इंसाफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा. आप दरभंगा आएंगे तो क्या मंत्री को सजा मिलेगी. उसकी विधायक की रद्द होगी. वहीं, मंत्री जीवेश कुमार ने अपने ऊपर लगे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है. मंत्री का कहना है कि पिटाई का आरोप पूरी तरह झूठा है. उन्होंने कहा कि उन्हें घटना की जानकारी नहीं है और इस बारे में SDPO से रिपोर्ट लेने के बाद ही कुछ कह पाएंगे. 

बिहार-झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Bihar-Jharkhand News In Hindi और पाएं Bihar-Jharkhand Latest News In Hindi हर पल की जानकारी. बिहार-झारखंड की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

