'जनता करेगी राजद का पिंडदान', नीतीश के मंत्री ने दिया ऐसा बयान, जिससे होगा सियासी संग्राम!
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

'जनता करेगी राजद का पिंडदान', नीतीश के मंत्री ने दिया ऐसा बयान, जिससे होगा सियासी संग्राम!

Minister Kedar Prasad Gupta: नीतीश कुमार के मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने तेजस्वी यादव पर तगड़ा प्रहार किया है. उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव में जनता राजद का पिंडदान कर देगी. इस बयान के बाद माना जा रहा है कि प्रदेश में सियासी संग्राम मच सकता है! 

Edited By:  Shailendra |Last Updated: Sep 09, 2025, 05:00 PM IST

बिहार चुनाव में राजद का पिंडदान कर देगी जनता : केदार प्रसाद गुप्ता (File Photo)
बिहार चुनाव में राजद का पिंडदान कर देगी जनता : केदार प्रसाद गुप्ता (File Photo)

Bihar Politics: बिहार सरकार में मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने राजद नेता तेजस्वी यादव के उस बयान पर निशाना साधा, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि उनके दबाव के कारण बिहार सरकार योजनाओं को लागू कर रही है. मंत्री केदार प्रसाद ने कहा कि उनके पास कोई योजना या विजन नहीं है. आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में जनता उनका पिंडदान करेगी.

बिहार सरकार में मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने 9 सितबंर, 2025 दिन मंगलवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में जनता राजद का पिंडदान करेगी. उनके पास कोई योजना या विजन नहीं है. अगर उनके पास कोई विजन था, तो 2005 से पहले उनके माता-पिता सत्ता में रहे थे. उस दौरान उनके नेताओं ने कोई काम क्यों नहीं किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास स्पष्ट विजन है. वे बिहार को आगे बढ़ाना चाहते हैं और बिहार में जो भी काम छूट गया था, उनको पूरा किया जा रहा है. 2010 में जिस तरह महागठबंधन की स्थिति हुई थी, उससे बुरी हालत इस चुनाव में होगी.

उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग तो सिर्फ दिखावा करते हैं, वे मन में राम रखते हैं और बगल में छुरी लेकर चलते हैं. एक वर्ग को खुश करने के लिए सनातन को गाली देते हैं और जनता इसका जवाब वोट के जरिए देगी.

बता दें कि राजद सुप्रीमो लालू यादव अपने परिवार के साथ मंगलवार को मोक्षस्थली के रूप में चर्चित गयाजी पहुंचे और पूरे विधि-विधान के साथ पूर्वजों की आत्मा की शांति और मोक्ष की प्राप्ति के लिए पिंडदान किया.

राजद नेता तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत में बताया कि पिताजी ने पिंडदान और तर्पण किया है. भगवान विष्णु से प्रार्थना है कि उनकी कृपा हम बिहार के लोगों पर हो. बिहार देश में अव्वल राज्य हो. बिहार में कारखाने लगें, लोगों को काम मिले. बिहार भ्रष्टाचारमुक्त हो, अपराधमुक्त हो, और हमारा बिहार आगे बढ़े, तरक्की करे.

यह भी पढ़ें: Bihar Politics: गयाजी में लालू यादव ने परिवार संग किया पिंडदान, जेडीयू ने साधा निशान

इस दौरान उन्होंने एनडीए सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारे कार्यकर्ता 'माई बहिन मान योजना' का फॉर्म भर रहे हैं और सरकार के लोग धमका रहे हैं. हम लोग जो करते हैं, वह करके दिखाते हैं. आज 'माई बहिन मान योजना' के दबाव में सरकार को 10 हजार रुपए बांटना पड़ रहा है. कई और योजनाओं की घोषणा करनी पड़ी है.

इनपुट: आईएएनएस

यह भी पढ़ें:लालू यादव को नौकरी के बदले मिली संपत्ति को कर देना चाहिए दान: नीरज कुमार

