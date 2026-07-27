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मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता के बेटे कृष्ण मुरारी से मांगी गई रंगदारी, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से मिली धमकी

Minister Kedar Prasad Gupta News: मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता के बेटे कृष्ण मुरारी ने पुलिस को बताया कि व्हट्सअप पर मैसेज भेजने वाले ने खुद को मुंबई के लारेंस बिश्नोई गैंग का बताते हुए राशि देने को कहा था. जिस व्हाट्सएप नंबर से यह मैसेज भेजा गया है उसमें बिश्नोई की तस्वीर है.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jul 27, 2026, 12:00 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 02:09 PM IST
मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता के बेटे कृष्ण मुरारी से मांगी गई रंगदारी, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से मिली धमकी
Image Credit: मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता (Facebook- @Kedar Prasad Gupta)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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