/मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता के बेटे कृष्ण मुरारी से मांगी गई रंगदारी, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से मिली धमकी

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बिहार के पर्यटन मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता के बेटे कृष्ण मुरारी से 50 लाख रुपये की रंगदारी मांगी गई है. खुद को लारेंस बिश्नोई गैंग का बदमाश बताते हुए यह रंगदारी मांगी गई है. मंत्री के बेटे ने बताया कि उनसे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए रंगदारी की मांग की गई. मंत्री के बेटे ने इस मामले को लेकर मुजफ्फरपुर सदर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है. पुलिस मामले में कार्रवाई कर रही है. मंत्री के बेटे ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि 24 जुलाई को रात करीब सवा 10 बजे मोबाइल नंबर 8476841620 से मेसेज आया था. इसमें 50 लाख के रंगदारी की मांग की गई थी.
उन्होंने कहा कि मैसेज भेजने वाले ने खुद को मुंबई के लारेंस बिश्नोई गैंग का बताते हुए राशि देने को कहा था. जिस व्हाट्सएप नंबर से यह मैसेज भेजा गया है उसमें बिश्नोई की तस्वीर है. उन्होंने कहा कि मैसेज में लिखा है कि दो या तीन दिन में 50 लाख चाहिए, नहीं मिला तो समझ जाना. इससे पहले भी उनसे रंगदारी मांगी जा चुकी है, जिसे लेकर सदर थाने में 2025 में केस दर्ज कराया गया था. इस मामले में एसएसपी के निर्देश पर विशेष टीम गठित की गई है. पुलिस सूत्रों के अनुसार, मैसेज भेजने वाले बदमाश के मोबाइल का टावर लोकेशन यूपी के एक शहर में मिला है.
एसडीपीओ-1 विनीता सिन्हा ने बताया कि मामले में केस दर्ज कर सीडीआर के आधार पर कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने कहा कि जल्द ही इस मामले का खुलासा किया जाएगा. बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का उत्तर बिहार में बड़ा नेटवर्क रहा है. सीतामढ़ी के कई गैंगस्टर लॉरेंस के गैंग के संपर्क में है. दो साल पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के दो शूटरों को सीतामढ़ी से गिरफ्तार किया था. अभी भी कई शूटर लॉरेंस के लिए दूसरे प्रदेश में गोलीबारी जैसी संगीन वारदात को अंजाम देने का काम करते हैं.