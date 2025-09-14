Bihar Politics: 'वह भी स्वास्थ मंत्री रह चुके हैं...', तेजस्वी यादव पर मंत्री लेशी सिंह का पलटवार

Minister Leshi Singh On Tejashwi Yadav: चुनावी साल में तेजस्वी यादव ने पूर्णिया मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करके कई खामियों को उजागर किया. अस्पताल में मिली अव्यवस्थाओं पर तेजस्वी ने एनडीए सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 20 सालों में बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल बदहाल हुआ है. उनके इस बयान पर अब बिहार सरकार में खाद्य व उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेशी सिंह ने पलटवार किया है. मंत्री लेसी सिंह ने सवालिया लहजे में कहा कि तेजस्वी यादव आखिर रात में ही क्यों जीएमसीएच पहुंचे थे? वह किस मूड में थे या किसी चश्मे से देख रहे थे, यह तो वही बता सकते हैं.

तेजस्वी के आरोपों पर मंत्री लेशी सिंह ने कहा कि जब बिहार में उनके पिता का राज्य था, उस समय बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था की क्या स्थिति थी. वह यह बात भूल गए हैं. मंत्री लेशी सिंह ने आगे कहा कि वह (तेजस्वी यादव) भी स्वास्थ मंत्री रह चुके हैं. उनको उस दिन को भी याद करना चाहिए. मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज में हर तरफ विकास हो रहा है. स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काफी काम हो रहा है. उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव किस चश्मे से देख रहे हैं, यह पता नहीं.

बता दें कि GMCH के निरीक्षण के दौरान तेजस्वी यादव ने दावा कि 15-20 दिन में भी मरीजों की बेडशीट नहीं बदली जाती. हड्डी रोग से संबंधित और विकलांग शल्य चिकित्सा से संबंधित मरीजों के लिए शौचालय दो फीट ऊंचा है. साफ-सफाई बिल्कुल भी नहीं है. उन्होंने कहा कि यह मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है, लेकिन यहां ICU नहीं है. ट्रॉमा सेंटर चालू नहीं है. कार्डियोलॉजी यानि हृदय रोग विभाग है ही नहीं. एक बेड पर तीन-तीन मरीजों को लिटा रखे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि एनडीए सरकार के भ्रष्ट मंत्री और अधिकारी भ्रष्टाचार में कमीशन खाने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च कर केवल बिल्डिंग बनाते है लेकिन डॉक्टर्स, स्वास्थ्य कर्मी, लैब टेक्निशियन, ड्रेसर, असिस्टेंट इत्यादि की नियुक्ति नहीं करते.

रिपोर्ट- मनोज कुमार

