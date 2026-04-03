'सम्राट चौधरी बनेंगे CM, निशांत कुमार होंगे डिप्टी सीएम', मंत्री मदन सहनी का बड़ा बयान

Bihar Politics: बिहार की सियासत में इन दिनों चर्चा हो रही है कि आखिर कौन होगा राज्य का नया सीएम? बीजेपी से होगा या जदयू से होगा? इसकी अटकलें भी खूब लगाई जा रही हैं. ऐसा इसलिए हो रहा है, क्योंकि सीएम नीतीश कुमार राज्यसभा का चुनाव जीत चुके हैं और एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया है. अब वह बहुत जल्द सीएम पद से इस्तीफा देने वाले हैं और राज्यसभा सदस्य के लिए शपथ लेने वाले हैं. इस बीच बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी ने बहुत बड़ा बयान दिया, उनके बयान से सियासी हलचल बहुत तेज हो गई है.

बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इच्छा है कि वह राज्यसभा जाएं, इसके हिसाब से सही है. मगर, बिहार की जनता और हम लोगों के लिए थोड़ा दुख वाली बात है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि भले हम दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन बिहार के लिए जो काम किए हैं. वह आगे भी करते रहेंगे. मंत्री ने कहा कि बिहार में परिवर्तन हो रहा है और केंद्र में जिस तरह से नरेंद्र मोदी और बिहार में नीतीश की जोड़ी हिट रहेगी. वैसे ही बिहार के विकास में नयी जोड़ी बनने जा रही है.

मंत्री मदन सहनी ने कहा कि कहा कि बिहार के लोग एक जोड़ी को पसंद कर रहे हैं, सम्राट चौधरी और निशांत कुमार की. अब आगे देखना है कि यह जोड़ी कहां तक जाती है. उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री और निशांत कुमार उपमुख्यमंत्री के तौर पर दोनों की जोड़ी हिट रहेगी. साथ ही लोगों को भी पसंद आएगा.

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उन्होंने आगे कहा कि जदयू में अभी हम लोग 8 मंत्री हैं और 15 विभाग जदयू के पास है, तो हम पुराने में से एक दो बदलाव हो सकता है. चेहरा नया होगा, जो पुराने मंत्री हैं, जो पिछली बार नहीं बन पाए हैं, उनमें से बन सकते हैं. मगर, ज्यादातर नए चेहरे होंगे और नई टीम निशांत कुमार के टीम के लोग होंगे.

रिपोर्ट: रुपेंद्र श्रीवास्तव

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