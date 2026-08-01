/केदार गुप्ता के बाद अब मंत्री मदन सहनी के बेटे को मिली धमकी, पुलिस में शिकायत दर्ज, DGP से भी मिले

राज्य चुनें
बिहार में पिछले कुछ दिनों से राजनेताओं और उनके रिश्तेदारों को रंगदारी के लिए धमकी मिलने का सिलसिला देखने को मिल रहा है. सरकार के मंत्री भी इस लिस्ट में शामिल हैं. हाल ही में मंत्री केदार गुप्ता के बेटे से रंगदारी मांगते हुए उन्हें जान से मारने की धमकी मिली थी. अब मंत्री मदन सहनी के बेटे को धमकी मिली है. मंत्री मदन सहनी ने बताया कि उनके बेटे को जान से मारने की धमकी मिली है. उन्होंने पुलिस से भी इस मामले की शिकायत की है. इसके अलावा मंत्री ने इसकी शिकायत डीजीपी से भी की है. मामले की गंभीरता को देखते हुए डीजीपी के निर्देश पर विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया है.
जानकारी के मुताबिक, पुलिस ने मंत्री के बेटे को धमकी देने वाले की पहचान कर ली है. मुजफ्फरपुर के मोतीपुर निवासी कन्हैया सहनी के नाम से धमकी दी गई है और यह शख्स अभी जेल में बंद है. पुलिस ने बीती 25 जुलाई को ही उसे रंगदारी मांगने के मामले में गिरफ्तार किया था. पुलिस सूत्रों के अनुसार, आरोपी ने 24 जुलाई को मंत्री के बेटे के मोबाइल पर एक मैसेज भेजकर जान से मारने की धमकी दी थी. इसके साथ ही पैसे की मांग भी की गई थी. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है.
इससे पहले पयर्टन मंत्री केदार गुप्ता के बेटे कृष्ण मुरारी कुमार को लॉरेंस विश्वोई गैंग के नाम से एक धमकी मिली थी और उनसे रंगदारी मांगी गई थी. उनसे 50 लाख रुपये की रंगदारी मांगी गई थी. पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक अन्य की तलाश जारी है. पुलिस की ओर से गिरफ्तार आरोपियों में मुजफ्फरपुर के कुढ़नी थाना क्षेत्र के किशुनपुर बलौर निवासी अमन प्रकाश, ब्रह्मपुरा निवासी पवन सहनी और कांटी निवासी कन्हाई कुमार शामिल हैं. आरोपी अमन प्रकाश डीटीओ कार्यालय में संविदा पर कार्यरत है.