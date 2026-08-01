/केदार गुप्ता के बाद अब मंत्री मदन सहनी के बेटे को मिली धमकी, पुलिस में शिकायत दर्ज, DGP से भी मिले

बिहार में पिछले कुछ दिनों से राजनेताओं और उनके रिश्तेदारों को रंगदारी के लिए धमकी मिलने का सिलसिला देखने को मिल रहा है. सरकार के मंत्री भी इस लिस्ट में शामिल हैं. हाल ही में मंत्री केदार गुप्ता के बेटे से रंगदारी मांगते हुए उन्हें जान से मारने की धमकी मिली थी. अब मंत्री मदन सहनी के बेटे को धमकी मिली है. मंत्री मदन सहनी ने बताया कि उनके बेटे को जान से मारने की धमकी मिली है. उन्होंने पुलिस से भी इस मामले की शिकायत की है. इसके अलावा मंत्री ने इसकी शिकायत डीजीपी से भी की है. मामले की गंभीरता को देखते हुए डीजीपी के निर्देश पर विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया है.