/केवल आवास ही नहीं, अर्थव्यवस्था का ग्रोथ सेंटर बनेंगे बिहार के शहर: नगर विकास मंत्री नीतीश मिश्रा

उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन,अमृत , प्रधानमंत्री आवास योजना-2 जैसी योजनाओं और अर्बन चैलेंज फंड का उल्लेख करते हुए कहा कि इनके माध्यम से स्वच्छता, जलापूर्ति, सीवेज और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विकास को गति दी जा सकती है. दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉ. एन. श्रवण कुमार ने कहा कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार देश के सबसे कम शहरीकृत राज्यों में शामिल है. हालांकि, आर्थिक विकास और रोजगार के बेहतर अवसरों के लिए शहरीकरण को बढ़ावा देना आवश्यक है.



उन्होंने दिल्ली और जमशेदपुर का उदाहरण देते हुए कहा कि अनियोजित विकास के बाद शहरों में रेट्रोफिटिंग करना काफी खर्चीला और मुश्किल होता है. इसलिए शुरुआत से ही नियोजित विकास पर जोर देना होगा. स्थानीय हितधारकों के साथ चर्चा कर शहरों को अधिक लिवेबल बनाने की दिशा में काम किया जाना चाहिए, ताकि लोगों को बेहतर अवसरों के लिए पलायन न करना पड़े.