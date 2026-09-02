Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /Bihar-jharkhand politics
  • /केवल आवास ही नहीं, अर्थव्यवस्था का ग्रोथ सेंटर बनेंगे बिहार के शहर: नगर विकास मंत्री नीतीश मिश्रा

केवल आवास ही नहीं, अर्थव्यवस्था का ग्रोथ सेंटर बनेंगे बिहार के शहर: नगर विकास मंत्री नीतीश मिश्रा

बिहार सरकार के नगर विकास मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा कि बिहार के नगर विकास की जिम्मेदारी संभाल रही युवा टीम पर उन्हें पूरा विश्वास है. उन्होंने कहा कि आज लिए गए निर्णय बिहार की आने वाली पीढ़ियों के शहरों का स्वरूप तय करेंगे. हमारा लक्ष्य ऐसे शहरों का निर्माण होना चाहिए, जो दूरदर्शी नियोजन के साथ विकसित हों, जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ें और बिहार के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करें.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Sep 02, 2026, 07:32 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 07:32 PM IST
केवल आवास ही नहीं, अर्थव्यवस्था का ग्रोथ सेंटर बनेंगे बिहार के शहर: नगर विकास मंत्री नीतीश मिश्रा
Image Credit: नीतीश मिश्रा, नगर विकास मंत्री, बिहार सरकार (Z News)

About the Author

Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
केवल आवास ही नहीं, अर्थव्यवस्था का ग्रोथ सेंटर बनेंगे बिहार के शहर: नगर विकास मंत्री
2
3
4
5