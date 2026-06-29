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रिशु श्री मामले पर बिहार में सियासी भूचाल; तेजस्वी के 20 सवालों पर मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी का तीखा पलटवार

रिशु श्री मामले पर बिहार में सियासी भूचाल देखने को मिल रहा है. मामले में तेजस्वी यादव ने सरकार से 20 सवाल के जवाब मांगे हैं. वहीं, इसपर मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी ने तीखा पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव के पिता हमेशा भ्रष्टाचारियों को बचाते रहे हैं, इसलिए उन्हें लगता है कि हर सरकार वैसा ही करेगी.

Written ByShivam RajEdited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 29, 2026, 06:09 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 06:09 PM IST
रिशु श्री मामले पर बिहार में सियासी भूचाल; तेजस्वी के 20 सवालों पर मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी का तीखा पलटवार
Image Credit: मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी (फाइल फोटो)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Shivam Raj

Shivam Raj

शिवम राज ज़ी बिहार झारखंड में जर्नलिस्ट हैं. पत्रकारिता में करीब 2 साल का अनुभव है. वह मुख्यतः बिहार पुलिस मुख्यालय की रिपोर्टिंग करते हैं. आर्थिक अपराध, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक सेवाओं से जुड़ी खबरों पर उनकी खास नजर रहती है. इसके अलावा राजनीति से संबंधित मुद्दों को भी कवर करते हैं. इन्होंने इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

 

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