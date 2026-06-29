/रिशु श्री मामले पर बिहार में सियासी भूचाल; तेजस्वी के 20 सवालों पर मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी का तीखा पलटवार

'21 साल की एनडीए सरकार हमारे सवालों के जवाब दें'

बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज (29 जून, 2026) सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर सरकार पर निशाना साधा था. तेजस्वी ने पोस्ट में लिखा- 'बिहार के हजारों करोड़ के रिशु श्री महाघोटाले पर 21 साल की एनडीए सरकार हमारे सवालों के जवाब दें. एक मामूली सा ठेकेदार (रिशु श्री) कई विभागों के टेंडरों को अपनी मर्जी से कैसे मैनेज कर रहा था? सरकार का निगरानी तंत्र इतने वर्षों तक क्या कर रहा थी? या अधिकारियों द्वारा निजी लाभ के लिए सब कुछ नजरअंदाज किया जा रहा था? चार्जशीट में बड़ी मछलियों को छोड़ दिया गया है? क्या ऐसा करने में देरी के पीछे क्या कोई राजनैतिक दबाव है अथवा सत्ता में बैठे लोगों को खुद पकड़े जाने का डर है? ऐसे तेजस्वी यादव ने कुल 20 प्रश्न किए हैं और सरकार से इसका जवाब मांगा है.