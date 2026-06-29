/रिशु श्री मामले पर बिहार में सियासी भूचाल; तेजस्वी के 20 सवालों पर मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी का तीखा पलटवार

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भाजपा कार्यालय पहुंचे बिहार सरकार के मंत्री डॉ प्रमोद कुमार चंद्रवंशी ने मीडिया से बातचीत में रिशु श्री मामले पर विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के आरोपों का जवाब दिया. उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव के पिता हमेशा भ्रष्टाचारियों को बचाते रहे हैं. इसलिए उन्हें लगता है कि हर सरकार वैसा ही करेगी. उन्होंने कहा कि रिशु श्री मामले में कार्रवाई सम्राट सरकार ही कर रही है और सरकार दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठा रही है.
'सम्राट चौधरी उनकी माता से कहीं अधिक शिक्षित'
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर तेजस्वी यादव के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री ने कहा कि सम्राट चौधरी उनकी माता राबड़ी देवी से कहीं अधिक पढ़े-लिखे हैं. वहीं, राम मंदिर चढ़ावा घोटाला मामले पर प्रमोद चंद्रवंशी ने कहा कि कुछ विपक्षी दल इस मामले को हवा दे रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि जो लोग कभी राम जन्मभूमि आंदोलन के विरोधी थे और भगवान राम के जन्म का प्रमाण मांगते थे, वही आज इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देने में लगे हैं. मंत्री ने कहा कि मामले की जांच जारी है और सरकार पूरी गंभीरता के साथ इस पर कार्रवाई कर रही है.
'21 साल की एनडीए सरकार हमारे सवालों के जवाब दें'
बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज (29 जून, 2026) सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर सरकार पर निशाना साधा था. तेजस्वी ने पोस्ट में लिखा- 'बिहार के हजारों करोड़ के रिशु श्री महाघोटाले पर 21 साल की एनडीए सरकार हमारे सवालों के जवाब दें. एक मामूली सा ठेकेदार (रिशु श्री) कई विभागों के टेंडरों को अपनी मर्जी से कैसे मैनेज कर रहा था? सरकार का निगरानी तंत्र इतने वर्षों तक क्या कर रहा थी? या अधिकारियों द्वारा निजी लाभ के लिए सब कुछ नजरअंदाज किया जा रहा था? चार्जशीट में बड़ी मछलियों को छोड़ दिया गया है? क्या ऐसा करने में देरी के पीछे क्या कोई राजनैतिक दबाव है अथवा सत्ता में बैठे लोगों को खुद पकड़े जाने का डर है? ऐसे तेजस्वी यादव ने कुल 20 प्रश्न किए हैं और सरकार से इसका जवाब मांगा है.