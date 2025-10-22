Advertisement
वंशवाद पर लेक्चर दे रहे थे मंत्री राजभूषण निषाद, NDA के बारे में पूछा गया तो काट गए कन्नी

Bihar Chunav 2025: बिहार की सियासत में वंशवाद को लेकर केंद्रीय मंत्री राज भूषण निषाद ने महागठबंधन पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि वंशवादी राजनीति जनता को परेशान कर रही है और यही वजह है कि बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही हैमुजफ्फरपुर में कई विधानसभा क्षेत्रों में वंशवादी उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं.

 

Bihar Chunav 2025: बिहार की सियासत में वंशवाद को लेकर केंद्रीय राज्य जल शक्ति मंत्री राज भूषण निषाद ने इंडिया गठबंधन पर जमकर हमला बोला और कहा कि वंशवाद की राजनीति तो INDIA गठबंधन के लोग करते हैं और पूरा गठबंधन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चल रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे वंशवादी दलों के कारण बिहार की जनता त्रस्त हो चुकी है और यही वजह है कि बिहार में एनडीए गठबंधन सरकार बनने जा रही है.

राज भूषण निषाद ने आगे कहा कि वंशवादी पार्टी के नेता अपनी बेचैनी बढ़ा रहे हैं और इस बेचैनी के कारण वे अलग-अलग बातें करके जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं. हालांकि जनता अब इस चालाकी को समझने लगी है और वंशवाद की राजनीति को नकार रही है. उन्होंने यह भी कहा कि बिहार की जनता अब जागरूक हो चुकी है और उसे अब ठगा नहीं जा सकता.

ये भी पढ़ें: बिहार की सियासत में 'फैमिली फर्स्ट', परिवारवादी राजनीति में कोई भी दल पीछे नहीं!

वहीं, जब एनडीए गठबंधन में वंशवाद के मुद्दे पर सवाल किया गया तो नेता बोलने से परहेज करते हुए गोलमटोल जवाब देकर विषय से बच निकलते हैं. उन्होंने अपने दल में वंशवाद की बात से इंकार करते हुए कहा कि जिस किसी के बच्चों में टैलेंट है और जो क्षेत्र में जनता के बीच मेहनत कर रहे हैं, उन्हें चुनावी टिकट से वंचित नहीं किया जा सकता.

दरअसल, मुजफ्फरपुर जिले के 11 विधानसभा क्षेत्रों में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां वंशवाद के आरोपों के साथ ही चुनावी समीकरण भी महत्वपूर्ण हैं। सकरा विधानसभा से वर्तमान विधायक अशोक चौधरी के पुत्र आदित्य चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं. वहीं, गायघाट से वर्तमान लोजपा सांसद वीना देवी और जदयू के एमएलसी दिनेश प्रसाद सिंह की पुत्री कोमल सिंह चुनावी मैदान में हैं. इसके अलावा भाजपा के पूर्व सांसद अजय निषाद की पत्नी रामा निषाद अराई विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रही हैं, जो इस क्षेत्र की सियासी गतिशीलता को और बढ़ा रही है.

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

