/गयाजीः मंत्री संजय कुमार के सामने कार्यकर्ताओं का हंगामा, माइक को लेकर हुई खींचतान, वीडियो वायरल

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गयाजी में गन्ना उद्योग मंत्री और लोजपा-रामविलास नेता संजय कुमार के कार्यक्रम में बड़ा हंगामा देखने को मिला. यहां मंत्रीजी के सामने ही माइक को लेकर कार्यकर्ताओं के बीच खींचतान देखने को मिली. घटना पुलिस लाइन स्थित अंबेडकर छात्रावास की है. मंत्रीजी यहां निरीक्षण करने आए थे. इस दौरान शिकायत रखने को लेकर माइक लेने की कोशिश में कार्यकर्ता के बीच खींचतान हुई. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो के बारे में बताया जा रहा है कि मंत्री संजय कुमार सोमवार को एक दिवसीय कार्यक्रम के तहत गया पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने पुलिस लाइन स्थित अंबेडकर छात्रावास का निरीक्षण किया.
कार्यक्रम में पार्टी कार्यकर्ता और छात्र नेताओं ने मंत्री से मुलाकात कर अपनी समस्याएं और संगठन से जुड़ी शिकायतें रखीं. कार्यकर्ताओं ने पार्टी में पुराने और जमीनी कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं मिलने का आरोप लगाया. इसके अलावा कुछ कार्यकर्ताओं ने संगठन की स्थिति और टिकट वितरण को लेकर भी अपनी नाराजगी जाहिर की, जिसमें शिकायत रखने के क्रम में माइक को लेकर मंत्री और एक कार्यकर्ता के बीच खींचतान होती दिखी.
वीडियो में कार्यकर्ता अपनी बात रखने की कोशिश करता नजर आ रहा है, जबकि मंत्री की ओर से माइक लेने का प्रयास किया जा रहा है. कुछ देर के लिए दोनों के बीच माइक को लेकर स्थिति असहज हो जाती है. वीडियो में कार्यकर्ता की ओर से मंत्री को उंगली दिखाते हुए भी देखा जा रहा है. कार्यक्रम में मौजूद पार्टी कार्यकर्ता संगठन से जुड़ी अपनी शिकायतें मंत्री के सामने रख रहे थे. इसी बीच कुछ कार्यकर्ताओं ने लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की कार्यशैली को लेकर भी सवाल उठा दिए.
नाराज कार्यकर्ताओं ने पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका दावा है कि गया जिले में लोजपा के पुराने और जमीनी नेताओं को दरकिनार किया जा रहा है. इसके साथ ही कुछ कार्यकर्ताओं ने टिकट बंटवारे को लेकर भी मंच से अपनी नाराजगी जाहिर की. हालांकि, वायरल वीडियो की पूरी परिस्थिति और घटना के पीछे की वजह को लेकर दोनों पक्षों की ओर से कोई स्पष्ट बयान सामने नहीं आया है.
रिपोर्ट- जय प्रकाश