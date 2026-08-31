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'7 दिन में माफी मांगें वरना...', मंत्री संजय सिंह ने तेज प्रताप यादव को भेजा 50 करोड़ का नोटिस

Bihar Politics: PHED मंत्री संजय कुमार सिंह ने तेज प्रताप यादव को 50 करोड़ का मानहानि नोटिस भेजा है. नोटिस में मांग की गई है कि वह 7 दिनों के भीतर संबंधित पोस्ट को हटाएं, सार्वजनिक रूप से बिना शर्त माफी मांगें.

Reported ByIANSEdited ByShailendra
Published: Aug 31, 2026, 05:56 AM IST|Updated: Aug 31, 2026, 05:56 AM IST
'7 दिन में माफी मांगें वरना...', मंत्री संजय सिंह ने तेज प्रताप यादव को भेजा 50 करोड़ का नोटिस
Image Credit: मंत्री संजय सिंह ने तेज प्रताप यादव को भेजा 50 करोड़ का नोटिस (File Photo)

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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