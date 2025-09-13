पूर्णिया में मंत्री संतोष मांझी का राहुल गांधी पर हमला, कहा- कांग्रेस की बढ़ती महत्वाकांक्षा तोड़ रही महागठबंधन
पूर्णिया में मंत्री संतोष मांझी का राहुल गांधी पर हमला, कहा- कांग्रेस की बढ़ती महत्वाकांक्षा तोड़ रही महागठबंधन

बिहार सरकार के लघु सिंचाई मंत्री संतोष मांझी पूर्णिया पहुंचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी जनसभा की तैयारियों का जायजा लिया. इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में राहुल गांधी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला.

पूर्णिया पहुंचे मंत्री संतोष मांझी
बिहार सरकार के लघु सिंचाई मंत्री संतोष मांझी आज पूर्णिया पहुंचे. यहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होने वाली जनसभा को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और मजबूत उपस्थिति सुनिश्चित करने की बात कही. उन्होंने कहा कि पूर्णिया की जनता प्रधानमंत्री की रैली को ऐतिहासिक बनाएगी और बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल होंगे.

पत्रकारों से बातचीत के दौरान मंत्री संतोष मांझी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि बिहार वह भूमि है जहां भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था और अब राहुल गांधी भी बिहार घूमकर ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं. संतोष मांझी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि राहुल गांधी को बिहार घूमने के बाद अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन दिखने लगी है, लेकिन मुख्यमंत्री पद का चेहरा उन्हें तेजस्वी यादव के तौर पर स्वीकार नहीं हो रहा है.

मंत्री संतोष मांझी ने कांग्रेस की भूमिका पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि कांग्रेस कभी लालू प्रसाद यादव की पिछलग्गू बनकर राजनीति करती थी और अब आधी सीटों की मांग कर रही है. यह कांग्रेस की बढ़ती महत्वाकांक्षा को दर्शाता है. संतोष मांझी ने कहा कि इस वजह से महागठबंधन में अंदरूनी मतभेद गहराते जा रहे हैं और सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है.

संतोष मांझी ने दावा किया कि महागठबंधन अपनी ही खींचतान में उलझा हुआ है. कांग्रेस और आरजेडी के बीच तालमेल की कमी साफ दिखाई दे रही है. उन्होंने कहा कि महागठबंधन का यही हाल रहा तो जनता का भरोसा उस पर से पूरी तरह से उठ जाएगा.

इनपुट- मनोज कुमार

ये भी पढ़ें- बिहार अधिकार यात्रा से लाएंगे बदलाव, भाजपा के पास विजन नहीं: तेजस्वी यादव

