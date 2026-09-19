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'आरक्षण की हो समीक्षा, इसका मतलब इसे खत्म करना नहीं', मंत्री संतोष सुमन का बड़ा बयान

हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन ने कहा कि डेटा के आधार पर यह देखा जाना चाहिए कि आरक्षण का लाभ कितने लोगों को मिला और कितने लोग अब भी इससे वंचित हैं.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Sep 19, 2026, 11:53 PM IST|Updated: Sep 19, 2026, 11:53 PM IST
'आरक्षण की हो समीक्षा, इसका मतलब इसे खत्म करना नहीं', मंत्री संतोष सुमन का बड़ा बयान
Image Credit: संतोष सुमन, मंत्री, बिहार सरकार (File Photo)

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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