'आरक्षण की हो समीक्षा, इसका मतलब इसे खत्म करना नहीं', मंत्री संतोष सुमन का बड़ा बयान

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बिहार की राजनीति में आरक्षण और उसके कोटे के अंदर कोटा को लेकर गर्माहट एक बार फिर बढ़ गई है. हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार सरकार में मंत्री डॉ. संतोष कुमार सुमन ने एक बार फिर से आरक्षण की समीक्षा का समर्थन किया है. उन्होंने कहा कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, इसका मतलब इसे खत्म करना नहीं है.
'समीक्षा का मतलब खात्मा नहीं, सही हकदार तक पहुंचना'
मंत्री डॉ. संतोष कुमार सुमन ने साफ किया कि आरक्षण की समीक्षा का मतलब इसे खत्म करना बिल्कुल नहीं है. उनका तर्क है कि इतने दशकों के बाद भी समाज का एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है, जो मुख्यधारा से कटा हुआ है और जिसे आरक्षण का असली फायदा अब तक नहीं मिल पाया है. उन्होंने कहा कि
डेटा के आधार पर लाभार्थियों का आकलन होना चाहिए.
संतोष कुमार सुमन हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के गरीब चौपाल कार्यकर्ता यात्रा कार्यक्रम के तहत बेगूसराय पहुंचे थे. यहां प्रेक्षागृह में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने आरक्षण की समीक्षा की जरूरत बताई. संतोष सुमन ने कहा कि किसी व्यवस्था की समीक्षा करने का मतलब उसे समाप्त करना नहीं होता. आरक्षण को लेकर भी बैठकर विचार और समीक्षा होनी चाहिए.
उन्होंने कहा कि आंकड़ों के आधार पर यह देखा जाना चाहिए कि आरक्षण का लाभ कितने लोगों को मिला और कितने लोग अब भी वंचित हैं. संतोष कुमार सुमन ने कहा कि आरक्षण गरीब और वंचित लोगों के लिए महत्वपूर्ण है. लोगों को आरक्षण की समीक्षा के नाम पर डरने की जरूरत नहीं है. किसी के कहने मात्र से आरक्षण समाप्त नहीं हो जाता.
संतोष सुमन ने यह भी कहा कि आरक्षण को लेकर सभी लोगों को मिलकर गरीब और वंचित वर्गों के हित में काम करना चाहिए. उन्होंने कहा कि अगर सभी का इरादा नेक हो और गरीबों के हित की बात हो, तो सभी लोग इसमें शामिल हैं. इस कार्यक्रम के दौरान संतोष कुमार सुमन ने पार्टी कार्यकर्ताओं से संगठन को मजबूत करने की अपील की.
उन्होंने कहा कि पार्टी मजबूत होगी, तभी गरीब और वंचित लोगों के हक की लड़ाई मजबूती से लड़ी जा सकेगी. बेगूसराय पहुंचने पर बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने संतोष कुमार सुमन का गर्मजोशी से स्वागत किया. इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पार्टी को मजबूत करने का संकल्प भी लिया.