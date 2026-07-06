/बांकीपुर उपचुनाव पर मंत्री संतोष सुमन का तंज, बोले- NDA के डर से मैदान छोड़कर भाग गया महागठबंधन

उन्होंने कहा कि आप यही समझ लीजिए कि महागठबंधन के लोगों को आज भी कितना डर है. एनडीए के उम्मीदवार से बीजेपी की वह पुरानी सीट है. उन्होंने काम किया है, जनता का आशीर्वाद उनके साथ है. प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मैं प्रशांत किशोर जी की बात पर कुछ नहीं कह सकता. कोई न कोई तो लड़ेगा ही, पक्ष-विपक्ष होगा ही उनको लग रहा है कि हम बहुत बहादुर हैं, जब किसी व्यक्ति को अंदर से लगने लगता है कि हमसे बड़ा कोई नहीं है तो वो आजमाते हैं लेकिन परिणाम वही होगा, परिणाम में कोई परिवर्तन नहीं होगा.