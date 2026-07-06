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बांकीपुर उपचुनाव पर मंत्री संतोष सुमन का तंज, बोले- NDA के डर से मैदान छोड़कर भाग गया महागठबंधन

Bihar Politics: बांकीपुर उपचुनाव पर मंत्री संतोष सुमन ने महागठबंधन पर निशाना साधा. उन्होने कहा कि एनडीए के उम्मीदवार से बीजेपी की वह पुरानी सीट है. उन्होंने काम किया है, जनता का आशीर्वाद उनके साथ है. महागठबंधन के लोग उस सीट पर चुनाव लड़ने से डर गए हैं.

Written ByRupendra Kumar SrivastavaEdited By:Ranjana Dubey
Published: Jul 06, 2026, 03:21 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 03:21 PM IST
बांकीपुर उपचुनाव पर मंत्री संतोष सुमन का तंज, बोले- NDA के डर से मैदान छोड़कर भाग गया महागठबंधन
Image Credit: मंत्री संतोष सुमनSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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