/बांकीपुर उपचुनाव पर मंत्री संतोष सुमन का तंज, बोले- NDA के डर से मैदान छोड़कर भाग गया महागठबंधन

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बिहार सरकार में मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि महागठबंधन के सदस्य इस सीट पर चुनाव लड़ने से डर रहे हैं. बिहार सरकार मंत्री संतोष सुमन ने कहा कि महागठबंधन ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में महागठबंधन के लोग उस सीट पर चुनाव लड़ने से डर गए हैं, मैदान छोड़ के भाग गए हैं. पिछले चुनाव में 2020 में कांग्रेस पार्टी वहां से चुनाव लड़ी थी. 2025 में RJD काग्रेस ने हाथ खड़ा कर दिया.
उन्होंने कहा कि आप यही समझ लीजिए कि महागठबंधन के लोगों को आज भी कितना डर है. एनडीए के उम्मीदवार से बीजेपी की वह पुरानी सीट है. उन्होंने काम किया है, जनता का आशीर्वाद उनके साथ है. प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मैं प्रशांत किशोर जी की बात पर कुछ नहीं कह सकता. कोई न कोई तो लड़ेगा ही, पक्ष-विपक्ष होगा ही उनको लग रहा है कि हम बहुत बहादुर हैं, जब किसी व्यक्ति को अंदर से लगने लगता है कि हमसे बड़ा कोई नहीं है तो वो आजमाते हैं लेकिन परिणाम वही होगा, परिणाम में कोई परिवर्तन नहीं होगा.
वहीं, भरत तिवारी मामले पर मंत्री संतोष सुमन ने कहा की सरकार ने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है. मुख्यमंत्री के आदेश पर न्यायिक जांच हो रही है. जब सर्वोच्च स्तर की न्यायिक जांच हो रही है तो जब तक उस जांच का नतीजा नहीं आए. उन्होंने कहा कि जो भी पदाधिकारी जिनके ऊपर दोष या आरोप था, उनको सरकार ने किनारा कर दिया है. पीड़ित पक्ष के द्वारा एफआईआर भी हुआ है. अब न्यायिक व्यवस्था है और यह देश संविधान पर चलता है. इसलिए हम समझते हैं कि हम सभी को जांच पूरी होने का इंतजार करना चाहिए.