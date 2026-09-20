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मंत्री श्रवण कुमार ने अनंत सिंह-नीरज कुमार विवाद को किया खारिज, तेजस्वी को लेकर कही ये बात

मंत्री श्रवण कुमार ने अनंत सिंह-नीरज कुमार विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि सब कुछ सही है और समय आने दीजिए समय आने पर सब कुछ सही हो जाएगा.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByRanjana Dubey
Published: Sep 20, 2026, 11:52 AM IST|Updated: Sep 20, 2026, 11:52 AM IST
मंत्री श्रवण कुमार ने अनंत सिंह-नीरज कुमार विवाद को किया खारिज, तेजस्वी को लेकर कही ये बात
Image Credit: मंत्री श्रवण कुमार ने अनंत सिंह-नीरज कुमार विवाद को किया खारिज (फाइल फोटो)

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी Zee Bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-Editor अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं. बिहार के सिवान जिले के जीरादेई से ताल्लुक रखने वाली रंजना स्थानीय और जमीनी मुद्दों पर गहरी पकड़ रखती हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में वे मुख्य रूप से राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और देश-दुनिया की अहम रूटीन खबरों को प्रमुखता से कवर करती हैं. Zee Media का हिस्सा बनने से पहले रंजना ने 'न्यूज इंडिया 24x7' में भी डेढ़ साल तक अपनी सेवाएं दी थीं. एकेडमिक की बात करें तो रंजना GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं.

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