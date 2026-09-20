/मंत्री श्रवण कुमार ने अनंत सिंह-नीरज कुमार विवाद को किया खारिज, तेजस्वी को लेकर कही ये बात

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बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने अनंत सिंह और नीरज कुमार के बीच उत्पन्न हुए विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने सबसे पहले पार्टी के भीतर किसी भी प्रकार की कलह या मनमुटाव की खबरों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि पार्टी में कोई विवाद नहीं है. उन्होंने अनंत सिंह और नीरज कुमार के बीच किसी भी तरह के मतभेद की बात से इनकार करते हुए कहा कि दोनों के बीच कोई बात नहीं है और सब कुछ पूरी तरह सही है. उन्होंने विश्वास दिलाते हुए कहा कि थोड़ा समय आने दीजिए, समय आने दीजिए सब कुछ सही हो जाएगा.
प्रशांत किशोर उतारेंगे MLC चुनाव में उम्मीदवार
प्रशांत किशोर के विधान परिषद चुनाव में अपने उम्मीदवार खड़े किए जाने की घोषणा पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि लोकतंत्र में हर राजनीतिक दल को अपना अधिकार है और वे अपने उम्मीदवार मैदान में उतार सकते हैं. उन्होंने अपनी पार्टी की मजबूती का दावा करते हुए कहा कि उनकी पार्टी भी पूरी ताकत और तैयारी के साथ चुनाव लड़ेगी और शानदार जीत दर्ज करेगी.
तेजस्वी यादव के बयान पर भी किया पलटवार
राजद नेता तेजस्वी यादव के उस बयान पर पलटवार करते हुए कि जदयू पार्टी टूट जाएगी, मंत्री श्रवण कुमार ने तंज कसा कि तेजस्वी यादव को पहले यह बताना चाहिए कि उनकी खुद की पार्टी कब और कैसे टूट रही है. उन्होंने कहा कि उन्हें शायद अपनी ही पार्टी के टूटने का लगातार डर सताता रहता है, इसीलिए वे दूसरों की पार्टियों के टूटने को लेकर बेवजह भविष्यवाणियां करते फिरते हैं.
चिराग जैन जी से करेंगे बात, क्या बोले श्रवण कुमार?
इसके अलावा, चिराग पासवान के बिहार में जैन जी से संवाद किए जाने के सवाल पर मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि यह उनका अपना निर्णय है और हर कोई अपने तरीके से फैसले ले सकता है. हालांकि, उन्होंने जोर देकर कहा कि उनकी पार्टी केवल एक वर्ग तक सीमित नहीं है, बल्कि वे छात्रों के साथ-साथ समाज के हर एक तबके और वर्ग के लोगों से लगातार संवाद करते हैं और उनकी सभी प्रकार की दिक्कतों का उचित समाधान निकालते हैं.