/मंत्री श्रवण कुमार ने अनंत सिंह-नीरज कुमार विवाद को किया खारिज, तेजस्वी को लेकर कही ये बात

बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने अनंत सिंह और नीरज कुमार के बीच उत्पन्न हुए विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने सबसे पहले पार्टी के भीतर किसी भी प्रकार की कलह या मनमुटाव की खबरों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि पार्टी में कोई विवाद नहीं है. उन्होंने अनंत सिंह और नीरज कुमार के बीच किसी भी तरह के मतभेद की बात से इनकार करते हुए कहा कि दोनों के बीच कोई बात नहीं है और सब कुछ पूरी तरह सही है. उन्होंने विश्वास दिलाते हुए कहा कि थोड़ा समय आने दीजिए, समय आने दीजिए सब कुछ सही हो जाएगा.