बिहार का अगला सीएम कौन? मंत्री श्रेयसी सिंह ने पटना में दिया दिलचस्प जवाब

Minister Shreyasi Singh: बिहार सरकार में मंत्री श्रेयसी सिंह ने 11 अप्रैल, 2026 दिन शनिवार को पटना स्थित बीजेपी कार्यालय के कैलाशपति मिश्र सभागार में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने नारी शक्ति से लेकर बिहार के भविष्य के नेतृत्व तक पर अपनी राय रखी. वहीं, जब श्रेयसी सिंह से बिहार के अगले मुख्यमंत्री को लेकर मीडिया ने सवाल पूछा, तो उन्होंने कहा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कोई राजनीतिक कार्यकर्ता ही होगा.

मंत्री श्रेयसी सिंह ने कहा कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम आज एक सशक्त कानून बनने जा रहा है. इस कानून से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा. इस कानून के तहत 33 प्रतिशत का आरक्षण लोकसभा और राज्यसभा मिलेगा. देश में जल्द ही परिसीमन होना है, जनगणना शुरू हो चुकी है. देश चलाने में नारी की बराबर भागीदारी होनी चाहिए.

उन्होंने कहा कि पंचायती राज में सबसे पहले बिहार में आरक्षण दिया गया. लोगों ने इस पर सवाल उठाया, लेकिन आज महिला जन प्रतिनिधि मजबूती से काम कर रही है. बीजेपी ही एक राजनीतिक दल है, जिसने संगठन में भी महिलाओं को जगह दी गई. महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिले इसके लिए केंद्र सरकार ने यह पहल की है.

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वहीं, इस दौरान बीजेपी विधायक संगीता कुमारी ने कहा कि बाबा साहेब के सपने को पीएम मोदी ने साकार किया. महिलाओं को आरक्षण देकर उनका सम्मान किया. हम उस राज्य में रहते है, जहां महिलाओं को सबसे पहले 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया.

रिपोर्ट: रजनीश

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