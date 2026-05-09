बंदर के हाथ में कुछ दोगे तो 'जिआन' ही करेगा, मंत्री संतोष सुमन ने राहुल-तेजस्वी से लेकर बंगाल तक साधा निशाना

Bihar Politics: लघु जल संसाधन मंत्री डॉ संतोष कुमार सुमन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव को जनता ने नकार दिया है, जनता के बीच जाकर माफी मांगनी चाहिए. अपनी असफलताओं से सीखना चाहिए.
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गया सर्किट हाउस में लघु जल संसाधन मंत्री डॉ संतोष कुमार सुमन ने शनिवार (9 मई) को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया. 5वीं बार मंत्री बनने के बाद कार्यकर्ताओं के द्वारा भव्य स्वागत किया गया. इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 1124 कार्यों का सर्वेक्षण किया गया है. आने वाले वित्तीय वर्ष करीब 800 करोड़ का कार्य किया जाएगा. किसानों के खेतों तक पानी पहचाने का कार्य करेंगे. पटना में छात्रों पर लाठीचार्ज पर राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि 'बेरोजगार युवाओं को भाजपा का जवाब मिला लाठी से', इस पर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को बोलने दीजिए. सबको पता है कि किस तरह के नेता है. वह ऐसा बैट्समैन है कि शुरू करते हैं कि छक्का लगाएंगे. बाद में आउट होकर बैठ जाते हैं. वैसे ही राजनीति में है, चुनाव आता है तो नजर आते हैं फिर पता नहीं कहां विलुप्त हो जाते हैं. वह विलुप्त प्राणी है. छात्रों का सवाल है तो सरकार पक्ष में है. लोकतांत्रिक तरीके से उग्र हिंसा करना शोभा नहीं देता है. सरकार ने पहले हीं घोषणा की है, थोड़ा सब्र रखना चाहिए.
बंगाल चुनाव पर उन्होंने कहा कि वह आर्थिक, सामाजिक स्थिति सभी से बेहतर है. उसकी अलग पहचान है. क्रांतिकारियों की धरती रही है. कभी भारत का आर्थिक फैक्टर हुआ करता था. वहां पर आजादी के बाद ऐसी-ऐसी सरकार मिली, जिसने लूटने का काम किया. कांग्रेस की सरकार बनी, सीपीएम की सरकार बनी, ममता बनर्जी की सरकार बनी. वहां संसाधन को लूटने का काम किया. जनता ने इतिहास रच दिया है. सीएम की शपथ ली गई है, अब बंगाल में शांति होगी, समृद्ध होगा. बंगाल का गौरव पुनः वापस होगा. ममता के सरकार से व्याकुल होकर भाजपा की सरकार बनाई है. राहुल गांधी संविधान की किताब लेकर चलते हैं वह एक फैशन बन गया है. लेकिन संविधान की धज्जीयां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं. राहुल गांधी, तेजस्वी यादव को जनता ने नकार दिया है, जनता के बीच जाकर माफी मांगनी चाहिए. अपनी असफलताओं से सीखना चाहिए.
संतोष कुमार ने तेजस्वी यादव को लेकर कहा कि तो फिर 'राजकुमार' किसे कहा जाना चाहिए? मैं राजनीति में तब से सक्रिय हूं, जब तेजस्वी यादव अभी भी हाफ-पैंट पहनते थे. संतोष सुमन जब राजनीति करता था तो उस समय हम पार्टी नहीं था. भाजपा , एबीवीपी के कार्यकता के रूप में काम किया है. संघर्ष करके मंत्री बने हैं. उनके जैसा नहीं कि डायरेक्ट डिप्टी सीएम बना दिए गए. बना भी दिए तो अपनी उपयोगिता भी साबित नहीं कर सके. बंदर बताते हुए कहा कि बंदर को कुछ हाथ में दीजिएगा तो 'जिआन' (नुकसान) करता है. उन्होंने आरक्षण पर कहा कि अगर चिंता उनको होती तो आरक्षण को गिरा नहीं देते. उन्होंने देश के साथ पाप किया है. नारी वंदन बिल जो लाया गया था उसे गिराने का काम किया था. अगर इतनी हीं चिंता है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी महिला को क्यों नहीं बना देते. अपनी बहन को सीएम के लिए प्रोजेक्ट करते हैं, खुद अपने घर में लड़ाई कर रहे हैं. सबक नहीं लेंगे तो 25 से 5 हो जाएंगे.
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संतोष सुमन ने आगे कहा कि RJD के बारे में हर कोई अच्छी तरह जानता है. जब राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनीं, तो वे सीधे रसोई से उठकर CM की कुर्सी पर बैठ गईं. जब तेजस्वी यादव उपमुख्यमंत्री बने, तो वे पूरी तरह से नीतीश कुमार के कहने पर ही बने. दो अलग-अलग मौकों पर, नीतीश कुमार ही उनके लिए जीवनरेखा साबित हुए. निशांत एक सौम्य, शांत और मिलनसार व्यक्ति हैं. वे नीतीश कुमार के बेटे हैं, जिन पर आज तक एक भी आरोप नहीं लगा है. वे तेजस्वी यादव जैसे नहीं हैं, जिनके पिता चारा घोटाले में फंसे हुए हैं. असल में, तेजस्वी तो जंगल राज के युवराज हैं. जनता ने बिहार के लिए उनके शासन के तरीके को नकार दिया है और उन्हें महज 25 सीटों तक सीमित कर दिया है. अब एक मजबूत NDA सरकार बन चुकी है और विपक्ष तो विपक्ष की भूमिका निभाने के भी लायक नहीं है. हम इस समय नीतीश कुमार के विजन को साकार करने पर काम कर रहे हैं. खास तौर पर इस बात पर कि बिहार को विकास के मामले में अग्रणी राज्यों की श्रेणी में कैसे पहुंचाया जाए.