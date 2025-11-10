मीसा भारती का दावा, बिहार में महागठबंधन की वापसी तय, जनता तेजस्वी के साथ

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर 11 नवंबर को दूसरे चरण की वोटिंग होनी है. 122 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. राष्ट्रीय जनता दल (राजद) से सांसद मीसा भारती ने कहा कि बिहार की जनता को तेजस्वी यादव पर भरोसा है और 14 नवंबर को बिहार में बदलाव हो रहा है और महागठबंधन की सरकार बन रही है.

पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान मीसा भारती ने कहा कि हम सभी से अपील करते हैं कि वे अपने घरों से बाहर निकलें और वोट डालें. बिहार के लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, वे बहुत जागरूक और जानकार हैं. वे जानते हैं कि किसे वोट देना है, कौन सचमुच आपके बच्चों के भविष्य के बारे में सोच रहा है और कौन बिहार का भाग्य संवारना चाहता है. तेजस्वी यादव यह बात कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि बिहार की जनता तेजस्वी यादव पर भरोसा कर रही है और महागठबंधन की सरकार बनेगी.

डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के 200 पार वाले बयान पर कहा कि लोकसभा चुनाव में भी भाजपा 400 सीट जीतने का दावा कर रही थी, लेकिन क्या परिणाम निकला? बिहार में महागठबंधन की सरकार ही बनेगी. उन्होंने कहा कि विजय सिन्हा की स्थिति यह थी कि उन्हें उनकी विधानसभा से जनता ने भगाया क्योंकि पांच साल के कार्यकाल में वो कभी जनता के बीच में नहीं गए.

मीसा भारती ने कहा कि जंगलराज की बात करने वालों को मोकामा हत्याकांड भी याद रखना चाहिए, जब सरकार के संरक्षण में इस तरह की घटना हुई है. उन्होंने कहा कि समस्तीपुर में वीवीपैट को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई है. उन्होंने दावा किया कि पहले फेज में हजारों की संख्या में वोट काटे गए हैं. उन्होंने कहा कि मैं बिहार की जनता से अपील करूंगी कि वे अपनी सुरक्षा स्वयं करें और कहीं भी गलत हो, आवाज उठाए. राहुल गांधी का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि बिल्कुल सबूत के साथ उन्होंने वोट चोरी का मुद्दा स्पष्ट किया है.

संसद सत्र को लेकर राजद सांसद ने कहा कि संसद सत्र 1 तारीख से शुरू हो रहा है और 19 तारीख तक चलेगा. इस बीच, चुनाव भी हो रहे हैं और कई मुद्दे हैं जिन्हें हम संसद में उठाएंगे, खासकर बिहार से संबंधित. उनमें से एक आरक्षण का मुद्दा है.

