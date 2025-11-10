Advertisement
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

सम्राट चौधरी के बयान पर मीसा भारती का पलटवार, कहा- तेजस्वी अकेले ही एनडीए पर भारी

Bihar Chunav 2025: RJD सांसद मीसा भारती ने उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के उस बयान पर पलटवार कियाजिसमें उन्होंने दावा किया था कि लालू परिवार का कोई सदस्य चुनाव नहीं जीतेगा. मीसा भारती ने कहा कि इस चुनाव में तेजस्वी यादव अकेले ही NDA पर भारी पड़ रहे हैं और महागठबंधन की सरकार बनना तय है.

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Nov 10, 2025, 04:10 PM IST

Bihar Chunav 2025: राजद की सांसद मीसा भारती ने बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के रविवार को दिए गए बयान पर पलटवार किया. सम्राट चौधरी ने कहा था कि 'लालू यादव के परिवार का कोई सदस्य चुनाव नहीं जीत रहा है', इस पर मीसा भारती ने सोमवार को कहा कि इस चुनाव में तेजस्वी यादव अकेले एनडीए पर भारी हैं. एनडीए पहले तेजस्वी से तो जीत ले. उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि हम लोग हवा में बात नहीं करते हैं. महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है. तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे क्योंकि युवाओं और सभी वर्गों ने इस चुनाव में महागठबंधन को बढ़-चढ़कर समर्थन दिया है.

भाजपा नेता सम्राट चौधरी के पहले चरण के चुनाव वाली सीटों में से कम से कम 100 सीटों पर जीत दर्ज करने के दावे को लेकर उन्होंने कहा कि तो वे क्या कहेंगे कि महागठबंधन जीत रहा है? कुछ तो बोलेंगे ही न.

ये भी पढ़ें: मीसा भारती का दावा, बिहार में महागठबंधन की वापसी तय, जनता तेजस्वी के साथ

सांसद मीसा भारती ने कहा कि महागठबंधन ने इस चुनाव में अपने किए वादों को लेकर चुनाव लड़ा है. बिहार में 20 सालों से एनडीए की सरकार है. 11 वर्षों से केंद्र में एनडीए की सरकार है लेकिन बिहार को कुछ देने का काम नहीं किया. बिहार में एक भी कारखाने नहीं हैं, रोजगार के कोई साधन नहीं हैं. बिहार के युवाओं के लिए पलायन बड़ी समस्या बनी हुई है.

उन्होंने कहा कि महिलाओं को देखा जाए तो वे महंगाई से लड़ रही हैं. किसी भी एनडीए के नेता ने इस चुनाव में इन मुद्दों को लेकर कोई चर्चा तक नहीं की. किसी ने बिहार की बेहतरी की चर्चा नहीं की जबकि तेजस्वी मुद्दों को लेकर जनता के बीच गए. उल्लेखनीय है कि रविवार को उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा था कि पहले चरण का जो चुनाव हुआ उसमें लगभग 100 सीटें एनडीए के खाते में आ रही हैं और लालू यादव के परिवार का कोई व्यक्ति चुनाव नहीं जीत रहा है.
इनपुट: आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

