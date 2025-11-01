Bihar Chunav 2025: 'बिहार को बुलडोजर नहीं चाहिए...', मीसा भारती ने CM योगी पर बैन लगाने की मांग की

Misa Bharti On CM Yogi: उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिहार के सियासी पारे को काफी चढ़ा दिया है. सीएम योगी ने शुक्रवार (31 अक्टूबर) को मोहम्मद शहाबुद्दीन के गढ़ सीवान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए महाठबंधन पर जमकर निशाना साधा था. सीएम योगी ने सीवान की जनता से कहा कि उत्तर प्रदेश में अब दंगा नहीं, सब चंगा है. पहले ही चेतावनी दे दी जाती है, दंगा करोगे तो खुद तो 'जहन्नुम' में जाओगे. उन्होंने कहा कि यदि एनडीए सत्ता में लौटी तो 'माफिया का अंत होगा, जैसे उत्तर प्रदेश में हुआ, जहां उनकी अवैध संपत्तियां जब्त की गईं और कई अपराधियों को नरक भेज दिया गया. उन्होंने कहा कि बिहार माता सीता की भूमि है, यहां मारीच-सुबाहू को पनपने मत देना. सीएम योगी के इस बयान पर अब राजद सांसद और लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती ने पलटवार किया है.

मीसा भारती ने कहा कि बिहार को बुलडोजर नहीं चाहिए. योगी आदित्यनाथ की बिहार में कोई भूमिका नहीं है. उन्हें उत्तर प्रदेश जाकर अपना बुलडोजर चलाना चाहिए. बुलडोजर चलाने वाले नेताओं को बिहार में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए. बिहार बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि क्या बिहार में भाजपा के पास नेताओं का अकाल पड़ गया है जो दूसरे राज्यों से भाजपा के नेताओं और मुख्यमंत्रियों को बुलाना पड़ रहा है? एनडीए के संकल्प पत्र पर निशाना साधते हुए मीसा भारती ने कहा कि 20 साल बाद उन्हें याद आया है कि बिहार में केजी से पीजी तक की शिक्षा मुफ्त होनी चाहिए. इतने बच्चों का भविष्य बर्बाद करने के बाद, बिहार की जनता इस बार भाजपा और एनडीए नेताओं को माफ नहीं करने वाली है.

मीसा भारती ने कहा कि बिहार की जनता अब एनडीए के झूठे बहकावे में नहीं आने वाली है. इस बार तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनने वाली है. बिहार में अगली सरकार युवाओं की बनने जा रही है, जिसका नेतृत्व तेजस्वी यादव करेंगे. बिहार में बदलाव तय है और महागठबंधन सरकार बना रही है. उन्होंने दावा करते हुए कहा कि बिहार के इतिहास में पहली बार एक मल्लाह के बेटे मुकेश सहनी को उपमुख्यमंत्री बनने का अवसर मिलेगा. उन्होंने कहा कि 20 साल में विकास नहीं कर पाए और अब फिर से बिहार की जनता इन्हें पांच साल नहीं देने वाली है. तेजस्वी के नेतृत्व वाली सरकार बिहार को आगे ले जाने का काम करेगी.

