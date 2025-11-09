PM मोदी के 'कट्टा' बयान पर फूटी मिशा भारती! बिहार के युवाओं को काम दो, गाने नहीं

Misha Bharti statement Bihar elections: पटना से बड़ी खबर सामने आई है, जहां आरजेडी सांसद मिशा भारती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री को इस तरह के शब्दों का प्रयोग शोभा नहीं देता है. मिशा भारती ने कहा "मोदी जी गानों और कट्टे की बात करते हैं, जबकि बात बिहार के विकास, बेरोजगारी और बदहाली की होनी चाहिए." उन्होंने आगे कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार ने राज्य को बदहाली की स्थिति में पहुंचा दिया है. "आज बिहार में बेरोजगारी चरम पर है, युवाओं को काम नहीं मिल रहा, पलायन जारी है, लेकिन भाजपा सरकार सिर्फ जुमलेबाजी में लगी हुई है."

आरक्षण और जातिगत जनगणना पर बोलीं मिशा भारती

मिशा भारती ने कहा कि "आरजेडी ने जातिगत जनगणना कराई और आरक्षण भी बढ़ाया, लेकिन केंद्र की सरकार गरीबों, दलितों और ओबीसी वर्ग की नहीं सोचती है. उन्हें सिर्फ वोट चाहिए, अधिकार नहीं देना है." उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों ने जो उम्मीद लगाई थी, वह पूरी नहीं हुई है.

राहुल गांधी के बयान का समर्थन

जब उनसे राहुल गांधी के वोट चोरी वाले बयान पर सवाल पूछा गया, तो मिशा भारती ने कहा कि राहुल गांधी ने बिल्कुल सही कहा है. उन्होंने कहा "समस्तीपुर में VVPAT पर्चियां मिलीं, कई जगह CCTV काम नहीं कर रहे हैं. यह लोकतंत्र के साथ मजाक है."

Add Zee News as a Preferred Source

तेज प्रताप यादव की सुरक्षा पर प्रतिक्रिया

तेज प्रताप यादव के सुरक्षा खतरे को लेकर मिशा भारती ने कहा कि "अगर खतरा है तो केंद्र सरकार ने सुरक्षा दी है, वह सरकार का मामला है, उसे वही देखे." उन्होंने कहा कि बिहार का असली मुद्दा बेरोजगारी और पलायन है, न कि सुरक्षा या व्यक्तिगत बयानबाजी, जिसको बेमतलब का खींचा जा रहा है.

भाजपा नेताओं से मुलाकात पर सफाई

तेज प्रताप यादव के भाजपा नेताओं के साथ दिखने के सवाल पर मिशा भारती ने कहा, "अगर हमें रास्ते में कोई नेता या प्रधानमंत्री जी मिलते हैं तो हम नमस्ते करेंगे. यह हमारा संस्कार है, बिहारी संस्कृति में बड़ों का सम्मान करना सिखाया जाता है."

महिलाओं के आरक्षण पर जवाब

सम्राट चौधरी के उस बयान पर, जिसमें उन्होंने लालू यादव पर 20 साल से महिलाओं को आरक्षण न देने का आरोप लगाया, मिशा भारती ने कहा "सम्राट चौधरी जी खुले मंच से कहते हैं कि वह लालू यादव को गाली देकर नेता बने हैं. उनके पास बोलने को कुछ नहीं है, इसलिए बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं."