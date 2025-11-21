Advertisement
Zee Bihar Jharkhand

घट गया मिथिलांचल, मगध और चंपारण का वर्चस्व, मुंगेर और वैशाली की धमक दिखी नीतीश कुमार के 'स्पेशल 26' में

Nitish Kumar Council of Ministers: नीतीश कुमार के मंत्रिपरिषद में मैथिल ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व 0 हो गया है, जबकि मिथिलांचल एनडीए का गढ़ है. मिथिलांचल के केवल 2 जिलों दरभंगा और मधुबनी से सभी 20 विधायक चुनकर आए हैं. विपक्षी दलों की इन जिलों में दाल नहीं गल पाई.

Nov 21, 2025, 12:04 PM IST

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में अपनी 'स्पेशल 26' का गठन कर लिया है. ज्यादातर पुराने चेहरों को मंत्रिपरिषद में जगह दी गई है. भाजपा ने जरूर कुछ नए चेहरों को आगे किया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी 'स्पेशल 26' में जातीय समीकरण और क्षेत्रीय संतुलन को साधने की कोशिश की है. हालांकि क्षेत्रीय संतुलन सधता नहीं दिख रहा है. नए मंत्रिपरिषद में मिथिलांचल, चंपारण और मगध का प्रभाव घटता दिखा है तो मुंगेर और वैशाली की धमक साफ दिख रही है.

दरभंगा और मधुबनी से एनडीए को 20 विधायक मिले हैं, लेकिन भाजपा के अरुण शंकर प्रसाद और मदन सहनी को ही मंत्री पद से नवाजा गया है. पिछली बार इन दोनों जिलों को मिलाकर 5 मंत्री थे. दरभंगा से 3 और मधुबनी से 2 मंत्री बनाए गए थे. पुराने चेहरों में केवल मदन सहनी ही इस क्षेत्र से हैं, जो अपना मंत्री पद बचाए रखने में कामयाब हुए हैं. 

वहीं, मगध की बात करें तो 20 विधायक यहां से भी एनडीए से जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं, लेकिन मंत्री पद नवाजा गया एक एमएलसी को. जी हां, हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतनराम मांझी के बेटे संतोष मांझी को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है. सभी 20 विधायक ताकते रह गए. हालांकि गया टाउन से विधायक प्रेम कुमार को विधानसभा अध्यक्ष पद दिए जाने की बात सामने आई है.

चंपारण की बात करें तो पश्चिम चंपारण में एनडीए को 9 में से 7 सीटें हासिल हुई हैं तो पूर्वी चंपारण में 12 में से 11 सीटों पर एनडीए का कब्जा हुआ है. इस तरह चंपारण के दोनों जिलों में एनडीए के खाते में 18 सीटें आई हैं, लेकिन केवल नौतन विधायक नारायण साह को मंत्री पद से नवाजा गया है. 2005 से मंत्री बनी चली आ रहीं बेतिया की विधायक रेणु देवी को भी मंत्री नहीं बनाया गया है.

बात अगर मुंगेर मंडल की करें तो दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा वहीं से आते हैं. इन दोनों के अलावा बछवाड़ा से विधायक सुरेंद्र मेहता, बखरी से विधायक संजय कुमार, जमुई सदर से विधायक श्रेयसी सिंह को मंत्री पद की जिम्मेदारी दी गई है. बिहार में पहली बार मुंगेर प्रमंडल से इतने मंत्री बनाए गए हैं.

सुपौल से बिजेंद्र प्रसाद यादव को एक बार फिर से मंत्री पद जिम्मेदारी दी गई है. वे 1990 से हर बार जीतते आ रहे हैं और हर सरकार में मंत्री बनते रहे हैं. बतौर ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने बिजली क्षेत्र में बड़े सुधार किए हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भरोसा जीतते आए हैं.

nitish kumarNitish Cabinet

