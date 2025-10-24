Advertisement
मिथिला की पाग पर विवाद! यूपी की विधायक केतकी सिंह ने कहा- 'हम राष्ट्रवादी सपने में भी...'

Bihar Chunav 2025: केतकी सिंह ने पाग को लेकर विवाद होने के बाद सफाई दी है. उन्होंने कहा कि पाग केवल उनके लिए नहीं, बल्कि पूरे विश्व में हर भारतवंशी के लिए सम्मान का प्रतीक है और उन्होंने इसका अपमान नहीं किया.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 24, 2025, 10:15 AM IST

मिथिला की पाग पर विवाद!

Mithila Pag Controversy: दरभंगा जिले के अलीनगर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी चर्चित गायिका मैथिली ठाकुर की एक सभा में यूपी के बलिया से विधायक केतकी सिंह पर मिथिला की पाग उछालने का आरोप लगा. उन्होंने पाग से बड़ा मिथिला की बेटी को मिथिला का सम्मान बताया. इसके बाद से विवाद शुरू हो गया. विपक्ष के साथ-साथ मिथिला के लोग भी इस मामले की निंदा करने लगे, जिसके बाद विधायक केतकी सिंह का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने कहा कि उनका मकसद यह बताना था कि जिस तरह पाग को हम लोग सर पर बिठाते हैं. वैसे ही अपनी बेटी जो हमारी प्रतिष्ठा है, उसे भी हम सिर पर बैठाएंगे. हम जैसे राष्ट्रवादी लोग सपने में भी पाग के अपमान की बात सोच नहीं सकते.

बीजेपी विधायिक केतकी सिंह ने कहा कि पाग का सामान सिर्फ मिथिला वासी नहीं बल्कि पूरे विश्व के लोग करते हैं. मेरा जो कहने का संदर्भ था, वह यह था कि जैसे इस पाग को हम अपने सिर पर बिठाते हैं वैसे ही भारतीय संस्कृति में हर बेटी का वैसा ही सम्मान होता है उसे प्रतिष्ठा बनाकर सिर पर बिठाते हैं। मैं इस पाग को, माता सीता को और बेटी मैथिली को एक धागे में पिरोकर यह बताने का प्रयास किया था. जितना पाग का सम्मान है उतना मां सीता का सम्मान है और उतना ही बिहार में मौजूद हर एक बेटी का सम्मान है.

उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि हमने जो प्रत्याशी यहां से दिया है. वह मिथिला की बेटी विश्व में मिथिला का नाम रौशन किया है. अब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है. वह किस मुद्दे पर ऐसे प्रत्याशी को घेर सकते हैं, तो ऐसे छोटे-छोटे मुद्दे को लेकर वह आते हैं. 

भारतीय जनता पार्टी की विधायक ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने इन लोगों के पास कोई ऐसा मुद्दा बचा ही नहीं, जो उठा सकते हैं. यह बेरोजगारों की फौज है. जो बिना मतलब की एक मुद्दा उठाकर बैठी है. हम लोग पूरे आश्वस्त हैं कि मैथिली की जीत सबसे बड़ी जीत होने जा रही है और यही वजह है कि विपक्षी बिलबिला रहे हैं और इस तरह के मुद्दे को पकड़ रहे हैं.

रिपोर्ट: मुकेश कुमार

