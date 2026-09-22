'जो रेप करेगा उसका मर्डर होगा', जमुई एनकाउंटर पर अनंत सिंह बोले- घटना का अंजाम भी होना चाहिए

उन्होंने कहा कि पुलिस हर जगह एक-एक व्यक्ति के पीछे नहीं रह सकती. पुलिस सबके घर में मौजूद नहीं रह सकती और ऐसी घटनाएं होती रहती हैं. पक्ष और विपक्ष के लोग अपनी-अपनी बातें कहते हैं, लेकिन किसी भी सरकार के रहते इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं. घटना हो जाने के बाद उसके अंजाम तक पहुंचना जरूरी है. जो लोग ऐसी घटना करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और जो लोग इसमें बचे हुए हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए. ऐसी घटनाएं केवल बिहार में नहीं होती हैं, बल्कि देशभर में होती रहती हैं. यह कहना सही नहीं है कि ऐसी घटना बिहार में हुई है और देश के दूसरे हिस्सों में नहीं होती.