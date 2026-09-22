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'जो रेप करेगा उसका मर्डर होगा', जमुई एनकाउंटर पर अनंत सिंह बोले- घटना का अंजाम भी होना चाहिए

जमुई वाली घटना को लेकर अनंत सिंह ने कहा कि जो अपराध करता है, उसका मर्डर होगा. अपराधियों को गोली मारना पुण्य का काम है. अपराधी को एक दिन के अंदर मार देना चाहिए. जो हत्या करेगा, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए. जो रेप जैसी घटनाएं करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. अपराधियों के खिलाफ कानून को अपना काम करना चाहिए.

Reported ByIANSEdited ByShailendra
Published: Sep 22, 2026, 09:08 PM IST|Updated: Sep 22, 2026, 09:08 PM IST
'जो रेप करेगा उसका मर्डर होगा', जमुई एनकाउंटर पर अनंत सिंह बोले- घटना का अंजाम भी होना चाहिए
Image Credit: अनंत सिंह (Photo: Instagram)

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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