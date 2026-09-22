'जो रेप करेगा उसका मर्डर होगा', जमुई एनकाउंटर पर अनंत सिंह बोले- घटना का अंजाम भी होना चाहिए

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जदयू विधायक अनंत सिंह ने जमुई घटना के मुख्य आरोपी के एनकाउंटर, विपक्ष की ओर से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के इस्तीफे की मांग, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के 'अपराधियों की कोई जाति नहीं होती' वाले बयान, अभिनेता सोनू सूद के साथ अपनी मुलाकात और एमएलसी चुनाव को लेकर अपनी बात रखी. अनंत सिंह ने जमुई घटना को लेकर सरकार की कार्रवाई का समर्थन किया और कहा कि घटना होने के बाद उसका अंजाम भी होना चाहिए.
जमुई घटना के मुख्य आरोपी के एनकाउंटर को लेकर अनंत कुमार सिंह ने कहा कि इस तरह की घटना होती है, तो सरकार जो कार्रवाई कर रही है, वह अच्छी है. ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. सरकार को अपराधियों को पकड़ने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए और जनता को भी पुलिस की मदद करनी चाहिए. आम लोगों को भी अपराधियों के बारे में जानकारी देकर उन्हें पकड़वाने में सहयोग करना चाहिए.
उन्होंने कहा कि पुलिस हर जगह एक-एक व्यक्ति के पीछे नहीं रह सकती. पुलिस सबके घर में मौजूद नहीं रह सकती और ऐसी घटनाएं होती रहती हैं. पक्ष और विपक्ष के लोग अपनी-अपनी बातें कहते हैं, लेकिन किसी भी सरकार के रहते इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं. घटना हो जाने के बाद उसके अंजाम तक पहुंचना जरूरी है. जो लोग ऐसी घटना करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और जो लोग इसमें बचे हुए हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए. ऐसी घटनाएं केवल बिहार में नहीं होती हैं, बल्कि देशभर में होती रहती हैं. यह कहना सही नहीं है कि ऐसी घटना बिहार में हुई है और देश के दूसरे हिस्सों में नहीं होती.
नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के इस बयान पर कि अपराधियों की कोई जाति नहीं होती, अनंत सिंह ने कहा कि नेताओं की बात को छोड़ देना चाहिए. ऐसे मामलों में सभी लोगों को मदद करनी चाहिए और सबका योगदान होना चाहिए. इस तरह के मामलों को वोट बनाने के लिए अलग-अलग तरीके से देखने या राजनीतिक रूप देने की जरूरत नहीं है. उन्होंने इसे फालतू की बात बताते हुए कहा कि इसमें सभी लोगों की भागीदारी जरूरी है. बिहार के जितने भी लोग हैं, सभी को ऐसी घटनाओं के खिलाफ होना चाहिए. लोगों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि ऐसी घटनाएं बिहार में न हों.
अनंत सिंह ने कहा कि नेता अपनी नेतागिरी और वोट की राजनीति करते रहें, लेकिन वह वोट से जुड़ी बात नहीं करेंगे. जो इस तरह की घटना करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए. अभिनेता सोनू सूद के साथ अपनी मुलाकात को लेकर अनंत कुमार सिंह ने कहा कि उन्हें मुलाकात अच्छी लगी. सोनू सूद बिहार आए थे और राहत बांटने के लिए आए थे, इसी दौरान दोनों की मुलाकात हो गई. मुलाकात के दौरान कोई खास बात नहीं हुई. सोनू सूद ने उनसे पूछा कि वह मुंबई कब आएंगे. इस पर अनंत सिंह ने कहा कि वह दो-तीन महीने के बाद मुंबई आएंगे.
एमएलसी चुनाव को लेकर अनंत कुमार सिंह से जब उनका स्टैंड पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनका कैंडिडेट अनुज अनुज कुमार सिंह है. उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अनुज उनके उम्मीदवार हैं और वह चुनाव जीतेंगे. अनंत सिंह ने जनता से अपने उम्मीदवार को आशीर्वाद देने की अपील की. उन्होंने कहा कि जनता इतना आशीर्वाद दे कि आगे के दिनों में कोई लड़ने वाला ही न मिले.
इनपुट: आईएएनएस