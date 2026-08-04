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'तेजस्वी ऐसे लोगों से घिरे हैं जनता जिनसे नफरत करती है', बांकीपुर में हार के बाद भाई वीरेंद्र का अपनी ही पार्टी को दोटूक

MLA Bhai Virendra on Tejashwi Yadav: राजद के भीतर ऑल इज वेल की स्थिति नहीं दिख रही है. मनेर से राजद विधायक भाई वीरेंद्र के एक बयान ने राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी है. भाई वीरेंद्र ने तेजस्वी यादव के आसपास मौजूद लोगों पर सीधा हमला बोला है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Aug 04, 2026, 04:11 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 04:11 PM IST
'तेजस्वी ऐसे लोगों से घिरे हैं जनता जिनसे नफरत करती है', बांकीपुर में हार के बाद भाई वीरेंद्र का अपनी ही पार्टी को दोटूक
Image Credit: (File Photo) राजद विधायक भाई वीरेंद्र का अपनी ही पार्टी पर हमला

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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