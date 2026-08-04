'तेजस्वी ऐसे लोगों से घिरे हैं जनता जिनसे नफरत करती है', बांकीपुर में हार के बाद भाई वीरेंद्र का अपनी ही पार्टी को दोटूक

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बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के नतीजे के बाद राष्ट्रीय जनता दल में आत्ममंथन की आवाजें तेज हो गई हैं. राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने चुनाव परिणाम को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि पार्टी को नए सिरे से संगठन और नेतृत्व के आसपास की टीम की समीक्षा करनी होगी. भाई वीरेंद्र ने कहा कि यह चुनाव एनडीए का खिलाफ में था, लोग एनडीए से नाराज थे और इसलिए जाति-धर्म और पार्टी के बंधन को तोड़कर लोगों ने जो घोड़ा दौड़ रहा था, उस पर जनता ने सवारी किया.
लोगों का मकसद था एनडीए को हराना: राजद विधायक भाई वीरेंद्र
राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि लोगों का मकसद था कि एनडीए को हराना, प्रशांत किशोर के नाम पर वोट नहीं मिला. वह रेस में आगे थे इसलिए वोट मिल गया और जिन लोगों ने वोट दिया है आने वाले समय में प्रशांत किशोर को वोट नहीं देंगे.
'राजद कार्यकर्ताओं का भी हम लोग अच्छे से काम नहीं कर पा रहे'
उन्होंने कहा कि अगले चुनाव में वोट हमारा है, हमारे पास रहेगा. राजद कार्यकर्ताओं का भी हम लोग अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं. विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि कुछ लोगों के पैकेट में पार्टी है और कुछ लोग को पद पर दिया गया है, उनकी भी समीक्षा करके हटाना होगा और वैसे लोगों को लाना होगा, जो पार्टी के लोग के लिए काम करते है.
अपनी ही पार्टी के विधायक भाई वीरेंद्र ने उठाए गंभीर सवाल
राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने आगे कहा कि बहुत से ऐसे लोग हैं, जो महीना पर पार्टी से पैसा लेते हैं. ऑफिस में रहते हैं और सृजनकारी को लिक कर देते हैं, उसको देखना होगा, समझना होगा कि कौन लोग हैं, जो पार्टी के सभी चीजों को लिक करते हैं? उन्होंने कहा कि जो दलाल टाइप के पार्टी में लोग हैं, जो केवल बनावटी बात करते हैं बाहर में पार्टी के नेता की शिकायत करते हैं और उनके सामने अच्छी-अच्छी बातें करते हैं. उन लोगों को चिन्हि्त करना होगा.
'जिनसे जनता नफरत करती है, तेजस्वी उन्हीं से घिरे हैं'
भाई वीरेंद्र ने कहा कि लालू यादव एक विचार हैं, कुछ लोग तेजस्वी यादव से बहुत लोग मिलने नहीं देते हैं. तेजस्वी यादव वैसे लोगों को आसपास नहीं बैठाये हैं, जिससे जनता नफरत करती है, जो जनता का दोहन करते हैं.
रिपोर्ट: रुपेंद्र श्रीवास्तव