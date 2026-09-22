'बथान से टटका गोबर ला के मुंहा में ठूंस देगा', जमुई मामले पर जीतन राम मांझी पर बरसे आईपी गुप्ता

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बिहार की राजनीति में कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष सम्राट सरकार पर हमलावर है. जमुई में नाबालिगों के साथ छेड़खानी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पूरे सूबे की सियासत सुलग उठी है. इस मामले में आरोपियों का पुलिस ने हाफ एनकाउंटर भी कर दिया और गिरफ्तार कर लिया. अब आरोपियों की जाति के लेकर सियासत शुरू हो गई है. जमुई मामले में नंदन यादव और हरेराम यादव की जाति को लेकर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने सीधे राजद नेता तेजस्वी यादव पर निशाना साधा. वहीं, जीतन राम मांझी के जाति वाले बयान पर विधायक आईपी गुप्ता बरस पड़े.
जमुई मामले पर जीतन राम मांझी पर बरसे आईपी गुप्ता
विधायक आईपी गुप्ता ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया. उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर लिखा कि जीतनराम मांझी जी वो जमुई की बेटी है, हमारी जिगर का टुकड़ा. एकदमे निर्लज्ज हो गए हैं. अपराधी का कोई जाति नहीं होता. लगता है तेजस्वी यादव जी का वो MLC मुक्का नहीं भूले जिससे आपका बेटा माननीय बन गया और अगर यादव भाई लोगों को ज्यादा याद कीजियेगा, तो बथान पर से टटका गोबर लाकर मुंहा में ठूंसकर जीतनराम मांझी जी से जीतना मांझी बना देगा.
जीतनराम ने यादवों को लेकर क्या किया था पोस्ट जानिए
दरअसल, केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट लिखकर तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है. उन्होंने लिखा कि HAM बोलते नहीं करके दिखलाते हैं. जमुई वाले मामले की जानकारी तो सबको लग ही गई होगी. पर इसमें हम आपको लेटेस्ट जानकारी दे देते हैं. तेजस्वी जी कहते रहें हैं ना कि बिहार-यूपी का हर यादव उनका भाई है, तो उन्हीं भाईयों में से कुछ भाईयों ने जमुई में लड़की छेड़कर वीडियो बनाया था, ताकि हमारी सरकार को बदनाम किया जा सके. अब तेजस्वी यादव कहेंगें देखिए ना सम्राट चौधरी ने मेरे भाई को ठोकवा दिया. मैं अभी भी कहूंगा तेजस्वी जी अपने भाईयों को सचेत कर दीजिए, नहीं तो सम्राट की सरकार किसी को बख्शने वाली नहीं है. सम्राट का सुशासन है भाई.