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'बथान से टटका गोबर ला के मुंहा में ठूंस देगा', जमुई मामले पर जीतन राम मांझी पर बरसे आईपी गुप्ता

केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने जमुई मामले में आरोपियों की जाति यादव निकले पर तेजस्वी यादव पर निशाना साधा. अब इस पर विधायक आईपी गुप्ता ने जीतनराम मांझी पर पलटवार किया. उन्होंने कहा कि यादवों भाइयों को ज्यादा याद मत करिए नहीं, तो बथान से गोबर लाकर मुंहा में ठूंस देगा.

Written ByShailendra
Published: Sep 22, 2026, 10:54 PM IST|Updated: Sep 22, 2026, 10:54 PM IST
'बथान से टटका गोबर ला के मुंहा में ठूंस देगा', जमुई मामले पर जीतन राम मांझी पर बरसे आईपी गुप्ता
Image Credit: जमुई मामले पर जीतन राम मांझी पर बरसे आईपी गुप्ता (facebook- Er. I P Gupta Pan)

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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