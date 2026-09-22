'बथान से टटका गोबर ला के मुंहा में ठूंस देगा', जमुई मामले पर जीतन राम मांझी पर बरसे आईपी गुप्ता

जीतनराम ने यादवों को लेकर क्या किया था पोस्ट जानिए

दरअसल, केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट लिखकर तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है. उन्होंने लिखा कि HAM बोलते नहीं करके दिखलाते हैं. जमुई वाले मामले की जानकारी तो सबको लग ही गई होगी. पर इसमें हम आपको लेटेस्ट जानकारी दे देते हैं. तेजस्वी जी कहते रहें हैं ना कि बिहार-यूपी का हर यादव उनका भाई है, तो उन्हीं भाईयों में से कुछ भाईयों ने जमुई में लड़की छेड़कर वीडियो बनाया था, ताकि हमारी सरकार को बदनाम किया जा सके. अब तेजस्वी यादव कहेंगें देखिए ना सम्राट चौधरी ने मेरे भाई को ठोकवा दिया. मैं अभी भी कहूंगा तेजस्वी जी अपने भाईयों को सचेत कर दीजिए, नहीं तो सम्राट की सरकार किसी को बख्शने वाली नहीं है. सम्राट का सुशासन है भाई.