Road Accident: 'मेरी हत्या की साजिश...', MLC बंशीधर ब्रजवासी की गाड़ी में ट्रक ने मारी टक्कर तो नेताजी का गंभीर आरोप

MLC Bansidhar Brijwasi Car Accident: बिहार विधान परिषद के सदस्य बंशीधर बृजवासी एक सड़क दुर्घटना में बाल-बाल बचे. जानकारी के मुताबिक, सारण जिले में दीघा–पहलेजा चेक पोस्ट के पास एक ट्रक ने MLC बंशीधर ब्रजवासी की कार में टक्कर मार दी. इस हादसे में एक-दो नहीं बल्कि करीब पांच वाहन आपस में टकरा गए, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए. इस घटना के बाद MLC बंशीधर ब्रजवासी भड़क गए और उन्होंने इसे जानलेवा हमला करार दिया. बिहार विधान परिषद के सदस्य ने आरोप लगाया कि यह कोई दुर्घटना नहीं, बल्कि उनकी हत्या की साजिश थी.

जानकारी के मुताबिक, यह दुर्घटना उस समय हुई जब MLC बंशीधर बृजवासी की गाड़ी पटना से मुजफ्फरपुर लौट रही थी. नेताजी खुद इस गाड़ी में मौजूद नहीं थे. वे अपनी पत्नी के इलाज के सिलसिले में मुजफ्फरपुर से पटना गए थे और वहां से दिल्ली के लिए ट्रेन के जरिए आगे की यात्रा कर रहे थे. गाड़ी में MLC की कार ड्राइवर और उनके सुरक्षा गार्ड बैठे हुए थे. तभी सारण जिले के दीघा–पहलेजा चेक पोस्ट के पास अचानक ब्रेक लगने से कई गाड़ियों के बीच जोरदार टक्कर हो गई. बताया जा रहा है कि चेक पोस्ट के पास आगे की गाड़ी ने अचानक से ब्रेक मारा, जिसके चलते एमएलसी की कार के ड्राइवर को भी तुरंत ब्रेक मारनी पड़ी. हालांकि, पीछे से आ रहे ट्रक खुद को नियंत्रित नहीं कर सका और नेताजी की गाड़ी में जा घुसा.

इस घटना के बाद पीछे एक के बाद एक करके 5 गाड़ियां टकरा गईं. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि एमएलसी की गाड़ी का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. गनीमत रही कि एयर बैग खल गया. जिससे उसमें सवार लोगों की जान बच गई. जब एमएलसी बंशीधर ब्रजवाशी को इस घटना की जानकारी मिली, तो उन्होंने इसमें बड़ी साजिश की आशंका जताई. उन्होंने तुरंत छपरा के पुलिस अधीक्षक से इस मामले की शिकायत की. पुलिस ने भी मामले की जांच शुरू कर दी है.

दूसरी ओर समस्तीपुर में भी रफ्तार का कहर देखने को मिला. यहां बाजार से सब्जी लेकर लौट रहे एक युवक की हइवा की चपेट में आने से मौत हो गई. जानकारी के मुताबिक, मृतक सब्जी लेकर पैदल ही घर जा रहा था. रास्ते में एक तेज रफ्तार हाइवा ट्रक ने उसे कुचल दिया. घटना कर्पूरी ग्राम थाना क्षेत्र के नया हाट बाजार में हुई. मृतक की पहचान वैनी थाना क्षेत्र के चंदौली निवासी पप्पू कुमार के रूप में हुई है. मृतक के भाई ने बताया कि पप्पू कुमार पेशे से ड्राइवर था. 6 महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी. इस घटना के बाद परिवार में मातम छा गया, जबकि पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है.