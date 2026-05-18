निशांत कुमार को MLC की सीट या हरनौत से विधानसभा का टिकट? JDU का 'प्लान-बी' पर मंथन जारी

Bihar MLC Elections: बिहार की सियासत में एक बार फिर सरगर्मी बढ़ने वाली है. बिहार विधान परिषद (MLC) की 10 सीटों पर चुनाव के लिए इसी हफ्ते अधिसूचना जारी होने की संभावना है. निर्वाचन आयोग जल्द ही चुनाव कार्यक्रमों का ऐलान कर सकता है. इन 10 सीटों में से 1 सीट पर उपचुनाव होना है, जबकि 9 सीटों पर नियमित चुनाव कराए जाएंगे. वहीं, इस बीच पूर्व सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर जदयू में मंथन जारी है कि उनको MLC की सीट दी जाए या हरनौत से विधानसभा का टिकट देकर भारी वोटों से जीत दिलाई जाए?

सूत्रों से अनुसार, जदयू में निशांत कुमार को लेर 'प्लान-बी' पर मंथन चल रहा है. अगर निशांत हरनौत से चुनाव लड़ेंगे, तो वहां के वर्तमान विधायक को एमएलसी बनाया जा सकता है. दरअसल, विधायक बनने से नेता का कद बड़ा होता है.

बता दें कि पूर्व सीएम नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद खाली हुई एक सीट पर उपचुनाव होगा. 9 सीटों में से 2 सीटें बीजेपी से सम्राट चौधरी और जदयू से भगवान सिंह कुशवाहा के विधायक बनने से खाली हुई हैं. बाकी 7 सीटों का कार्यकाल अगले महीने 28 जून को खत्म हो रहा है. इनमें जदयू के प्रोफेसर गुलाम गौस, भीष्म सहनी और डॉ. कुमुद वर्मा हैं.

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वहीं, राजद से दो बिहार विधान परिषद सीट खाली हो रही हैं. जिनमें मो. फारुख और सुनील कुमार सिंह की सीट है. बीजेपी से संजय मयूख और कांग्रेस से एक डॉ. समीर कुमार सिंह की सीट है. हालांकि, माना जा रहा है कि 10 में से 9 सीटें एनडीए का जीतना तय है. वहीं, विपक्ष के पास विधायकों की संख्या कम होने की वजह से एक सीटों पर जीत संभव है.

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