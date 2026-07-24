/पेपर लीक के खिलाफ मोदी सरकार लाएगी कड़ा कानून, प्रधानमंत्री के वीडियो संदेश पर बिहार की सियासत गरम

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पेपर लीक को लेकर छात्र आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार (23 जुलाई) की रात को वीडियो मैसेज जारी करके देशवासियों विशेषकर छात्रों को संबोधित किया. पीएम मोदी ने पेपर लीक मामले में कठोर कानून लाने का वादा किया है. प्रधानमंत्री के वीडियो संदेश पर बिहार में सियासत देखने को मिल रही है. सत्तापक्ष जहां इसकी तारीफ कर रही है, वहीं विपक्ष इसे भी राजनीति बता रहा है. इस पर जेडीयू के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि यह स्वागत योग कदम है. प्रधानमंत्री ने वीडियो जारी किया है और इस पर कड़े कानून लाए जाएंगे, ताकि आने वाले दिनों में इस तरह की घटना ना हो.
जेडीयू के विधायक अजीत कुमार ने प्रधानमंत्री के फैसले का स्वागत किया और कहा कि छात्रों को अब आंदोलन नहीं करना चाहिए. भारतीय जनता पार्टी के विधायक संजीव चौरसिया ने प्रधानमंत्री के फैसले का स्वागत किया और कहा कि प्रधानमंत्री निश्चित तौर पर छात्रों के लिए सोचते हैं. यही वजह है कि उन्होंने इस विषय का संज्ञान लेते हुए कड़े कानून बनाने की बात कही है.
वहीं, राष्ट्रीय जनता दल के विधायक भाई वीरेंद्र ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार यह बताए कि संजीव मुखिया को इन लोगों ने क्लीनचिट क्यों दे दिया? प्रधानमंत्री जी सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं. छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, इसके बाद छात्रों के ऊपर FIR दर्ज हुई. कांग्रेस विधायक कमरुल होदा ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा उठाते हुए प्रधानमंत्री के वीडियो मैसेज पर निशाना साधा.