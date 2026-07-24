/पेपर लीक के खिलाफ मोदी सरकार लाएगी कड़ा कानून, प्रधानमंत्री के वीडियो संदेश पर बिहार की सियासत गरम

पेपर लीक को लेकर छात्र आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार (23 जुलाई) की रात को वीडियो मैसेज जारी करके देशवासियों विशेषकर छात्रों को संबोधित किया. पीएम मोदी ने पेपर लीक मामले में कठोर कानून लाने का वादा किया है. प्रधानमंत्री के वीडियो संदेश पर बिहार में सियासत देखने को मिल रही है. सत्तापक्ष जहां इसकी तारीफ कर रही है, वहीं विपक्ष इसे भी राजनीति बता रहा है. इस पर जेडीयू के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि यह स्वागत योग कदम है. प्रधानमंत्री ने वीडियो जारी किया है और इस पर कड़े कानून लाए जाएंगे, ताकि आने वाले दिनों में इस तरह की घटना ना हो.