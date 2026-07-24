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पेपर लीक के खिलाफ मोदी सरकार लाएगी कड़ा कानून, प्रधानमंत्री के वीडियो संदेश पर बिहार की सियासत गरम

Bihar Politics: जेडीयू के विधायक अजीत कुमार ने प्रधानमंत्री के फैसले का स्वागत किया और कहा कि छात्रों को अब आंदोलन नहीं करना चाहिए. राष्ट्रीय जनता दल के विधायक भाई वीरेंद्र ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार यह बताए कि संजीव मुखिया को इन लोगों ने क्लीनचिट क्यों दे दिया? प्रधानमंत्री जी सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं.

Written BySunny KumarEdited ByK Raj Mishra
Published: Jul 24, 2026, 12:12 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 12:23 PM IST
पेपर लीक के खिलाफ मोदी सरकार लाएगी कड़ा कानून, प्रधानमंत्री के वीडियो संदेश पर बिहार की सियासत गरम
Image Credit: प्रधानमंत्री के वीडियो संदेश पर बिहार की सियासत गरम (Zee Media)

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Sunny Kumar

Sunny Kumar

सन्नी कुमार पिछले तीन वर्षों से पटना में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं. मुख्य रूप से राजनीतिक खबरों की रिपोर्टिंग करते हैं. इसके साथ ही शिक्षा, खेल, स्पेशल स्टोरी और पुलिस मुख्यालय से जुड़ी खबरों को कवर करते हैं. Z Bihar-Jharkhand के साथ जुड़े हुए हैं.
 
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