11 सालों में मोदी जी को छठ की याद क्यों नहीं आई? पप्पू यादव ने प्रधानमंत्री, असदुद्दीन ओवैसी और प्रशांत किशोर को निशाने पर लिया

Pappu Yadav on PM Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम में छठ पूजा का जिक्र किया था. उन्होंने यह भी बताया था कि इस पूजा को अब यूनेस्को की धरोहर सूची में डालने की कवायद हो रही है. पप्पू यादव ने पीएम मोदी की इसी कवायद पर सवाल उठाए हैं.

Edited By:  Sunil MIshra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 29, 2025, 02:18 PM IST

पप्पू यादव, पूर्णिया सांसद (File Photo)
Bihar Chunav 2025: '11 सालों में मोदी जी को छठ क्यों नहीं याद आया. पहली बार छठ कैसे याद आया. गुजरात और महाराष्ट्र में बिहारी पीटे जा रहे हैं. मोदी जी हर काम चुनाव के लिए क्यों करते हैं. बिहार को आप बर्बाद कर रहे हैं, बुद्धू समझ रहे हैं. चुनाव आते ही बिहारी सेंटीमेंट के साथ खिलवाड़ करने लगते हैं. मोदी जी मन की बात में गरीब और बिहार की गरीबी की बात भी कर लिया कीजिए.' पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने सोमवार को एक प्रेस कांफ्रेंस कर ये बातें कहीं. उन्होंने कहा, मोदी जी! देश कहां जा रहा है? नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका से अच्छे रिश्ते कीजिए. 

असदुद्दीन ओवैसी के सीमांचल दौरे को लेकर पप्पू यादव ने कहा, देश का मुसलमान, हिंदू, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, यादव, राजपूत, दलित की बात नहीं है, यहां बिहार की बात होनी है. चुनाव आता है तो यह लोग बहुरूपिया की तरह आ जाते हैं. ओवैसी साहब को सीमांचल के दर्द, बिहार के दर्द का क्या पता? बिहारी कितने दर्द में रहता है? कोसी और सीमांचल में कई घटनाएं घटीं, कभी ओवैसी जी ने ₹1 की मदद की. अगर ओवैसी ने ₹1 की मदद की हो तो मैं चैलेंज करता हूं, हमको बता दो. 

प्रशांत किशोर जी को भी मैं चैलेंज करता हूं. उनके घर के बगल में जमुनिया है. पप्पू यादव को वहां जाकर 50 लाख रुपये देने पड़े. आप बचा लेते जमुनिया को. सीमांचल में बाढ़ आता है, विपदा आती है, आप कभी गए हैं क्या? पप्पू यादव ने कहा, बिहार खड़ा होना चाहता है और अपनी जिंदगी जीना चाहता है.

महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर पप्पू यादव ने कहा, सब हो गया है. हमारे नेता तय करेंगे और जल्दी आपको बताएंगे. पार्टी का निर्णय सर्वोच्च होगा. पार्टी वर्कर और पार्टी के हितों के साथ कोई समझौता नहीं होगा.

रिपोर्ट: सुन्दरम, पटना

