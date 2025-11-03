Advertisement
बागी हुए मो. अफजल अली खां तो राजद आलाकमान ने 6 साल के लिए पार्टी से निकाला

Bihar Chunav 2025: राजद ने मोहम्मद अफजल अली खां को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया है. पत्र जारी कर कहा गया है कि मोहम्मद अफजल अली खां से गठबंधन धर्म का पालन करते हुए पार्टी द्वारा लिए गए निर्णय का सम्मान करने को कहा गया था. लेकिन निर्णय की अवहेलना करते हुए अफजल अली खां ने एनडीए गठबंधन को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से अपना नामांकन वापस नहीं लिया.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 03, 2025, 03:04 PM IST

Mohammad Afzal Ali Khan: राष्ट्रीय जनता दल ने गौरा बोराम विधानसभा सीट से पार्टी प्रत्याशी मोहम्मद अफजल अली खां को पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया है. बताया जा रहा है कि पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते उन पर यह कार्रवाई की गई है. दरअसल, महागठबंधन में सीट शेयरिंग फाइनल न होने पर आनन फानन में मोहम्मद अफजल अली खां को राजद का सिंबल दिया गया था. उधर, यहां से विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी के भाई संतोष सहनी भी मैदान में कूद गए थे. महागठबंधन के ही दो दल आमने सामने हो गए, जिससे भाजपा प्रत्याशी को फायदा हो रहा था. बाद में राजद ने यह सीट विकासशील इंसान पार्टी के खाते में दे दिया और अपने प्रत्याशी से नामांकन वापस लेने की अपील की थी. इसके बाद मोहम्मद अफजल अली खां ने ऐसा करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है.

राजद की ओर से मोहम्मद अफजल अली खां के खिलाफ कार्रवाई का जो लेटर जारी किया गया है, उसमें कहा गया है कि दरभंगा जिले के 79, गौड़ाबौराम विधानसभा सीट आपसी समन्वय के आधार पर विकासशील इंसान पार्टी को देने का निर्णय लिया गया है. अतः इस सीट से इंडिया ब्लॉक के अधिकृत उम्मीदवार के रूप में संतोष सहनी, विकासशील इंसान पार्टी को समर्थन प्राप्त है. 

पत्र में आगे कहा गया है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद के द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में मोहम्मद अफजल अली खां से भी गठबंधन धर्म का पालन करते हुए पार्टी द्वारा लिए गए निर्णय का सम्मान करने को कहा गया था. हालांकि पार्टी द्वारा लिए गए निर्णय की अवहेलना करते हुए मोहम्मद अफजल अली खां ने एनडीए गठबंधन को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से अपना नामांकन वापस नहीं लिया. अतः पार्टी द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में मोहम्मद अफजल अली खां की हठधर्मिता एवं नेतृत्व के निर्णय के विरूद्ध आचरण को देखते हुए उन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से छह वर्षों के लिए निष्कासित किया जाता है.

