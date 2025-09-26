Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2938098
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

'जनता का विश्वास NDA के साथ', मोहम्मद जमा खां ने की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की तारीफ

Bihar News: बिहार सरकार में मंत्री मोहम्मद जमा खां ने 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' की तारीफ की है. उन्होंने कहा कि ये योजना बिहार की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम है. 

Edited By:  Ranjana Dubey|Last Updated: Sep 26, 2025, 10:28 PM IST

Trending Photos

'जनता का विश्वास NDA के साथ', मोहम्मद जमा खां ने की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की तारीफ
'जनता का विश्वास NDA के साथ', मोहम्मद जमा खां ने की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की तारीफ

Bihar News: बिहार सरकार में मंत्री मोहम्मद जमा खां ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअल माध्यम से शुरू की गई 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' को ऐतिहासिक बताते हुए खुशी जाहिर की. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बिहार की तरक्की के लिए निरंतर कार्य कर रही है. 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' के तहत 75 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 10-10 हजार रुपए की पहली किस्त हस्तांतरित की गई है, जो कुल 7,500 करोड़ रुपए की सहायता है. मंत्री ने कहा कि यह योजना बिहार की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम है और इससे बिहार में एनडीए की सरकार को और मजबूती मिलेगी. 

पीएम मोदी और सीएम नीतीश ने किया ऐतिहासिक काम 

कैमूर में मीडिया से बातचीत के दौरान मंत्री ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार ने ऐतिहासिक काम किया है. यह योजना महिलाओं के लिए बहुत बड़ी सौगात है, जिससे वे आत्मनिर्भर बनेंगी. बिहार की जनता का विश्वास एनडीए के साथ है और आने वाले विधानसभा चुनाव में हमारी सरकार फिर से बनेगी. हमारे नेता पूरे 14 करोड़ बिहारवासियों के लिए काम करते हैं, मैं उन्हें हृदय से धन्यवाद देता हूं. कैमूर में 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' के तहत बैंक खाते में 10 हजार रुपए की सहायता राशि पाने वाली लाभार्थियों से मीडिया ने बातचीत की. योजना की लाभार्थी जूही कुमारी ने खुशी जताते हुए कहा कि मेरे खाते में 10 हजार रुपए आए हैं. मैं अपने गांव में प्रिंटर मशीन खरीदूंगी, क्योंकि वहां ऐसी सुविधा नहीं है.

Add Zee News as a Preferred Source

योजना से रोजगार को बढ़ाएंगे आगे 

उन्होंने कहा कि इस योजना से हम अपने रोजगार को आगे बढ़ाएंगे, यह बहुत अच्छी पहल है. एक अन्य लाभार्थी ने बताया कि मेरे खाते में 10 हजार रुपये आए हैं. मैं जीविका समूह से जुड़ी हूं और इस राशि से अपने रोजगार को विस्तार दूंगी. डीपीएम जीविका कुणाल कुमार शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' का शुभारंभ किया है. जीविका दीदियों के खातों में 10 हजार रुपये हस्तांतरित किए गए हैं. जिले की 1 लाख 3 हजार महिलाओं के फॉर्म बैंकों में जमा किए गए हैं, जिनके खातों में चरणबद्ध तरीके से राशि हस्तांतरित होगी.  कैमूर की अन्य लाभार्थी महिलाओं का कहना है कि इस राशि से वे अपना व्यवसाय शुरू करेंगी और आर्थिक रूप से मजबूत होंगी. योजना के तहत सफल व्यवसाय चलाने वाली महिलाओं को 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी. 

-आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mohammad jama khanmukhyamantri mahila rojgar yojana

Trending news

RJD MP Surendra Prasad Yadav
सबसे ज्यादा महिलाओं का चीरहरण मोदी-नीतीश के शासन में हुआ: सुरेन्द्र यादव
priyanka gandhi
हम काम करके दिखाते हैं, खोखले वादे नहीं करते: प्रियंका गांधी
Nirhua New Song Release
निरहुआ ने रिलीज किया चुनावी गीत, छा गया 'रफ्तार पकड़ लिहले बा बिहार'
Bihar Police Constable Result 2025 OUT
Bihar Police Constable Result 2025 OUT: PET के लिए चुने गए 99,690 प्रत्याशी
Bihar News
शोध रिपोर्ट में चौंकाने वाले तथ्य उजागर, लड़कों के बाल विवाह में भी 68% की कमी
Munger News
Munger News: सगे मामा ने नाबालिग भांजी के साथ किया दुष्कर्म
Bihar News
चुनाव से पहले महिलाओं के खाते में पैसे भेजना उनका अपमान: कृष्णा अल्लावरु
amit shah
बिहार चुनाव फतह करने के लिए अमित शाह ने चंपारण में कार्यकर्ताओं को दिया गुप्त मंत्र
PM Modi
PM मोदी ने 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' के लाभार्थियों से की बात
Rani Chatterjee
जिम करने की कोई उम्र नहीं होती, रानी चटर्जी ने हेटर्स को दिया करारा जवाब
;