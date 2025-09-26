'जनता का विश्वास NDA के साथ', मोहम्मद जमा खां ने की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की तारीफ

Bihar News: बिहार सरकार में मंत्री मोहम्मद जमा खां ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअल माध्यम से शुरू की गई 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' को ऐतिहासिक बताते हुए खुशी जाहिर की. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बिहार की तरक्की के लिए निरंतर कार्य कर रही है. 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' के तहत 75 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 10-10 हजार रुपए की पहली किस्त हस्तांतरित की गई है, जो कुल 7,500 करोड़ रुपए की सहायता है. मंत्री ने कहा कि यह योजना बिहार की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम है और इससे बिहार में एनडीए की सरकार को और मजबूती मिलेगी.

पीएम मोदी और सीएम नीतीश ने किया ऐतिहासिक काम

कैमूर में मीडिया से बातचीत के दौरान मंत्री ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार ने ऐतिहासिक काम किया है. यह योजना महिलाओं के लिए बहुत बड़ी सौगात है, जिससे वे आत्मनिर्भर बनेंगी. बिहार की जनता का विश्वास एनडीए के साथ है और आने वाले विधानसभा चुनाव में हमारी सरकार फिर से बनेगी. हमारे नेता पूरे 14 करोड़ बिहारवासियों के लिए काम करते हैं, मैं उन्हें हृदय से धन्यवाद देता हूं. कैमूर में 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' के तहत बैंक खाते में 10 हजार रुपए की सहायता राशि पाने वाली लाभार्थियों से मीडिया ने बातचीत की. योजना की लाभार्थी जूही कुमारी ने खुशी जताते हुए कहा कि मेरे खाते में 10 हजार रुपए आए हैं. मैं अपने गांव में प्रिंटर मशीन खरीदूंगी, क्योंकि वहां ऐसी सुविधा नहीं है.

योजना से रोजगार को बढ़ाएंगे आगे

उन्होंने कहा कि इस योजना से हम अपने रोजगार को आगे बढ़ाएंगे, यह बहुत अच्छी पहल है. एक अन्य लाभार्थी ने बताया कि मेरे खाते में 10 हजार रुपये आए हैं. मैं जीविका समूह से जुड़ी हूं और इस राशि से अपने रोजगार को विस्तार दूंगी. डीपीएम जीविका कुणाल कुमार शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' का शुभारंभ किया है. जीविका दीदियों के खातों में 10 हजार रुपये हस्तांतरित किए गए हैं. जिले की 1 लाख 3 हजार महिलाओं के फॉर्म बैंकों में जमा किए गए हैं, जिनके खातों में चरणबद्ध तरीके से राशि हस्तांतरित होगी. कैमूर की अन्य लाभार्थी महिलाओं का कहना है कि इस राशि से वे अपना व्यवसाय शुरू करेंगी और आर्थिक रूप से मजबूत होंगी. योजना के तहत सफल व्यवसाय चलाने वाली महिलाओं को 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी.

-आईएएनएस

