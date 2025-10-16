Mokama Assembly Seat: अनंत सिंह की डबल टेंशन! आखिर नॉमिनेशन के ठीक बाद मोकामा में ऐसा क्या हुआ?

Mokama Assembly Seat: पटना के मोकामा विधानसभा सीट पर अनंत सिंह उर्फ छोटे सरकार चुनावी ताल ठोक रहे हैं. वहीं, अनंत सिंह को नामांकन के ही दोहरी सियासी टेंशन मिल गई! अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि चुनाव लड़ रहे हैं तो टेंशन होना लाजिमी है, लेकिन छोटे सरकार को एक टेंशन जहां विरोधी दल के नेता से मिल रही है. वहीं, दूसरी टेंशन खुद की पार्टी जदयू के नेता ने दे दी है. चलिए पूरा माजरा समझते हैं क्या है?

राजद ने वीणा देवी को उतारा मैदान में, बाहुबलियों की सीधी टक्कर

मोकामा विधानसभा सीट पर अनंत सिंह के खिलाफ राजद ने बाहुबली नेता सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी को प्रत्याशी बनाया है. सूरजभान सिंह पहली बार साल 2000 में मोकामा से ही निर्दलीय विधायक बने थे. उनकी पत्नी वीणा देवी मुंगेर से सांसद भी रह चुकी हैं. अब वीणा देवी एक बार फिर विधायक प्रत्याशी बनकर चुनावी मैदान में हैं.

बिहार चुनाव के ताजा अपडेट जानने के लिए यहां क्लिक करें

Add Zee News as a Preferred Source

जदयू नेता नीरज कुमार ने किया अंनत सिंह का विरोध

जदयू नेता नीरज कुमार ने अनंत सिंह का चुनावी प्रचार करने से इनकार कर दिया. उन्होंने कहा कि वह आपराधिक छवि के उम्मीदवारों के लिए वोट नहीं मांगेंगे. पटना के फुलवारी शरीफ इलाके में एनडीए उम्मीदवार के लिए प्रचार करने पहुंचे नीरज कुमार ने अपनी ही पार्टी के मोकामा प्रत्याशी अनंत सिंह पर जमकर भड़ास निकाली. अनंत सिंह के चुनाव प्रचार में शामिल होने के सवाल पर उन्होंने साफ कहा कि वह कभी नहीं जाएंगे.

​यह भी पढ़ें: 'गठबंधन नाम के बाटे अउर लट्ठ बज रहलs बा', महागठबंधन पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का तंज

'तथाकथित नेल्सन मंडेला'

उन्होंने अनंत सिंह को कटाक्ष करते हुए 'तथाकथित नेल्सन मंडेला' कह डाला. उन्होंने कहा कि पार्टी उनकी छवि को जानती है. नीरज कुमार ने कड़े शब्दों में कहा कि जिनकी पृष्ठभूमि आपराधिक छवि की रही है, जिनकी पूंजी अपराध है, वह ऐसे किसी भी प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार में नहीं जाएंगे. मैं अपने माथे पर ऐसे प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार करने का कलंक नहीं लगाना चाहता हूं.

यह भी पढ़ें: VIDEO: हाथों में मेहंदी रचा कर बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं ने सीएम योगी का किया स्वागत

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!