Mokama Vidhan Sabha Seat: अनंत सिंह जहां, मोकामा वहां! बाहुबली सूरजभान सिंह भी बदल देते हैं गेम
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2908308
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Mokama Vidhan Sabha Seat: अनंत सिंह जहां, मोकामा वहां! बाहुबली सूरजभान सिंह भी बदल देते हैं गेम

Mokama Vidhan Sabha Chunav: मोकामा विधानसभा सीट पर लंबे समय से बाहुबली अनंत सिंह का दबदबा रहा है. यहां की जनता उन्हें छोटे सरकार कहकर पुकारती है. 2020 में अनंत सिंह ने जेल से चुनाव जीत लिया था. एके-47 मामले उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द होने पर उन्होंने अपनी पत्नी को चुनाव लड़वाया और वो चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंची.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 04, 2025, 11:26 AM IST

Trending Photos

मोकामा विधानसभा सीट
मोकामा विधानसभा सीट

Mokama Assembly Seat Profile: बिहार की मोकामा विधानसभा सीट पटना जिले में पड़ती है. यहां राजेंद्र सेतु स्थित है, जिसे उत्तर बिहार का प्रवेश द्वार माना जाता है. इस सीट से बाढ़ 25 किमी, बरौनी 19 किमी और बेगूसराय 30 किमी की दूरी पर स्थित है. यह धरती प्रसिद्ध क्रांतिकारी प्रफुल्ल चाकी से संबंधित है. उन्होंने अपनी अंतिम सांस मोकामा रेलवे स्टेशन के पास ली थी. कभी बिहार के शुरुआती औद्योगिक केंद्रों में गिना जाने वाला मोकामा आज भी भारत का दूसरा सबसे बड़ा मसूर उत्पादक क्षेत्र है. यहां की कई लघु उद्योग इकाइयां स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान करती हैं. इस क्षेत्र की राजनीति 1990 के दशक से बाहुबलियों के प्रभाव में रही है.

मोकामा विधानसभा सीट की बात करें तो यह सीट बाहुबली नेताओं के प्रभाव, जातीय समीकरणों और राजनीतिक उठापटक का जीवंत उदाहरण रही है. इस सीट पर तीन बाहुबलियों का दबदबा देखने को मिल चुका है. 1990 के दशक में बाहुबली दिलीप कुमार सिंह उर्फ 'बड़े सरकार' का यहां सिक्का चलता था. वह यहां से विधायक रहे और राजद सरकार में मंत्री भी रहे. 2000 के विधानसभा चुनाव में बाहुबली सूरजभान ने यहां से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर फतह हासिल की. 2005 से बाहुबली अनंत सिंह उर्फ 'छोटे सरकार' का वर्चस्व देखने को मिल रहा है. उन्होंने 2020 का चुनाव जेल में रहते हुए भी जीता, हालांकि अवैध AK-47 रखने के मामले में अयोग्य घोषित कर दिया गया था. इसके बाद 2022 का उपचुनाव उनकी पत्नी नीलम देवी ने राजद की टिकट पर बीजेपी की सोनम देवी को करीब 17 हजार वोटों से हराया था. अनंत सिंह अब इस मामले में बरी होकर फिर से जेडीयू की टिकट पर चुनाव लड़ने की कवायद में जुटे हैं.

ये भी पढ़ें-  ब्रह्मपुर में जीत की हैट्रिक लगाएगी RJD या NDA को मिलेगा मौका, देखें कैसे हैं समीकरण

Add Zee News as a Preferred Source

मोकामा में कुल करीब 2.68 लाख मतदाता हैं. इनमें भूमिहार, कुर्मी और यादव सबसे प्रभावशाली जातीय समूह हैं. इसके अलावा धानुक, पासवान और मुसलमान मतदाता भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं. अनंत सिंह खुद भूमिहार समुदाय से आते हैं और उन्हीं के वोट बैंक पर अब तक जीतते आए हैं. 2020 के चुनाव में अनंत सिंह ने जेल से 35,757 मतों से जीत दर्ज की थी, जबकि 2022 में उनकी पत्नी की जीत का अंतर घटकर 16,741 रह गया था. वहीं 2024 के लोकसभा चुनावों में जेडीयू प्रत्याशी को इस सीट पर महज 1,079 वोटों की बढ़त हासिल हुई थी.

बिहार-झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Bihar-Jharkhand News In Hindi और पाएं Bihar-Jharkhand Latest News In Hindi हर पल की जानकारी. बिहार-झारखंड की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Mokama assembly seatAnant Singhbihar chunav 2025

Trending news

Bihar News
गुड्डू यादव भाभी से बनाता था संबंध, पत्नी ने किया विरोध तो 2 साल के बेटे को मार डाला
Jharkhand news
'बिहार में इज्जत नहीं मिल रही, फिर भी जा रहे', सीएम हेमंत पर बीजेपी का तगड़ा प्रहार
patna news
पटना में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर ट्रक में घुसी, 5 लोगों की दर्दनाक मौत
Palamu news
पलामू में नक्सलियों से मुठभेड़ में 2 जवान शहीद, एक घायल, इलाके की तलाशी जारी
Bihar Band
Bihar Band Live: पूरे बिहार में दिख रहा बंद का असर, भारी संख्या में महिलाएं भी सड़कों पर उतरीं
Nawada News
खुदकुशी या ऑनर किलिंग, नाबालिग छात्रा का फांसी से लटका मिला शव, पुलिस जांच में जुटी
Bihar bandh
Bihar Bandh: जान लें, बैंक-स्कूल से ट्रैफिक तक क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद
Jehanabad news
जहानाबाद में आभा रानी ने माई बहन मान योजना के तहत शुरू किया जनसंपर्क अभियान
Anant Singh
अनंत सिंह के पूर्व करीबी लल्लू मुखिया को हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत
Motihari Road accident
मोतिहारी में भीषण सड़क हादसा, बस पलटने से कई यात्री घायल
;