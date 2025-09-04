Mokama Vidhan Sabha Seat: अनंत सिंह जहां, मोकामा वहां! बाहुबली सूरजभान सिंह भी बदल देते हैं गेम

Mokama Assembly Seat Profile: बिहार की मोकामा विधानसभा सीट पटना जिले में पड़ती है. यहां राजेंद्र सेतु स्थित है, जिसे उत्तर बिहार का प्रवेश द्वार माना जाता है. इस सीट से बाढ़ 25 किमी, बरौनी 19 किमी और बेगूसराय 30 किमी की दूरी पर स्थित है. यह धरती प्रसिद्ध क्रांतिकारी प्रफुल्ल चाकी से संबंधित है. उन्होंने अपनी अंतिम सांस मोकामा रेलवे स्टेशन के पास ली थी. कभी बिहार के शुरुआती औद्योगिक केंद्रों में गिना जाने वाला मोकामा आज भी भारत का दूसरा सबसे बड़ा मसूर उत्पादक क्षेत्र है. यहां की कई लघु उद्योग इकाइयां स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान करती हैं. इस क्षेत्र की राजनीति 1990 के दशक से बाहुबलियों के प्रभाव में रही है.

मोकामा विधानसभा सीट की बात करें तो यह सीट बाहुबली नेताओं के प्रभाव, जातीय समीकरणों और राजनीतिक उठापटक का जीवंत उदाहरण रही है. इस सीट पर तीन बाहुबलियों का दबदबा देखने को मिल चुका है. 1990 के दशक में बाहुबली दिलीप कुमार सिंह उर्फ 'बड़े सरकार' का यहां सिक्का चलता था. वह यहां से विधायक रहे और राजद सरकार में मंत्री भी रहे. 2000 के विधानसभा चुनाव में बाहुबली सूरजभान ने यहां से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर फतह हासिल की. 2005 से बाहुबली अनंत सिंह उर्फ 'छोटे सरकार' का वर्चस्व देखने को मिल रहा है. उन्होंने 2020 का चुनाव जेल में रहते हुए भी जीता, हालांकि अवैध AK-47 रखने के मामले में अयोग्य घोषित कर दिया गया था. इसके बाद 2022 का उपचुनाव उनकी पत्नी नीलम देवी ने राजद की टिकट पर बीजेपी की सोनम देवी को करीब 17 हजार वोटों से हराया था. अनंत सिंह अब इस मामले में बरी होकर फिर से जेडीयू की टिकट पर चुनाव लड़ने की कवायद में जुटे हैं.

ये भी पढ़ें- ब्रह्मपुर में जीत की हैट्रिक लगाएगी RJD या NDA को मिलेगा मौका, देखें कैसे हैं समीकरण

Add Zee News as a Preferred Source

मोकामा में कुल करीब 2.68 लाख मतदाता हैं. इनमें भूमिहार, कुर्मी और यादव सबसे प्रभावशाली जातीय समूह हैं. इसके अलावा धानुक, पासवान और मुसलमान मतदाता भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं. अनंत सिंह खुद भूमिहार समुदाय से आते हैं और उन्हीं के वोट बैंक पर अब तक जीतते आए हैं. 2020 के चुनाव में अनंत सिंह ने जेल से 35,757 मतों से जीत दर्ज की थी, जबकि 2022 में उनकी पत्नी की जीत का अंतर घटकर 16,741 रह गया था. वहीं 2024 के लोकसभा चुनावों में जेडीयू प्रत्याशी को इस सीट पर महज 1,079 वोटों की बढ़त हासिल हुई थी.

बिहार-झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Bihar-Jharkhand News In Hindi और पाएं Bihar-Jharkhand Latest News In Hindi हर पल की जानकारी. बिहार-झारखंड की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!