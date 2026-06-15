Anant Singh: मुजरा के दौरान हथियार विवाद में अनंत सिंह को बड़ी राहत, MP-MLC कोर्ट ने दी अग्रिम जमानत

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Anant Singh Bail: मोकामा से जेडीयू विधायक अनंत सिंह और सिंगर गुंजन सिंह को गोपालगंज में मुजरा के दौरान हथियार वाले वीडियो केस में कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. इस मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने मोकामा विधायक की अग्रिम जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है. सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान अनंत सिंह और गुंजन सिंह की ओर से पटना हाइकोर्ट के अधिवक्ता कुमार हर्षवर्द्धन और सिविल कोर्ट के वरीय अधिवक्ता राजेश पाठक ने पक्ष रखा, जिसके बाद कोर्ट से उन्हें राहत मिली. अभी तक इस मामले में अनंत सिंह पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है.
अनंत सिंह और गुंजन सिंह के अधिवक्ता कुमार हर्षवर्धन और अधिवक्ता राजेश कुमार पाठक ने अदालत के सामने दलील दी कि उनके मुवक्किल पर लगाए गए आरोप निराधार हैं, दुर्भावनापूर्ण तरीके से फंसाया गया है. उन्होंने कहा कि इस मामले में पर्याप्त साक्ष्य नहीं हैं और उनके मुवक्किल कानून की प्रक्रिया में पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं. वहीं, अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध किया. दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अनंत सिंह सहित सभी सात लोगों को जमानत पर रिहा करने का आदेश जारी कर दिया.
न्यायालय से जमानत मिलते ही अनंत सिंह के समर्थकों में भारी उत्साह देखा गया. समर्थकों ने इस फैसले को न्याय की जीत बताया है. बता दें कि मीरगंज थाना इलाके के सेमरांव गांव को 2-3 मई को कुख्यात गुड्डू राय के घर जनेऊ कार्यक्रम था. इस कार्यक्रम में विधायक अनंत सिंह और भोजपुरी गायक गुंजन सिंह आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे. इसी कार्यक्रम के दौरान अश्लील गीत पर डांसर के साथ हथियारों के साथ कुछ लोगों ने डांस किया था. यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था.