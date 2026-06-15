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Anant Singh: मुजरा के दौरान हथियार विवाद में अनंत सिंह को बड़ी राहत, MP-MLC कोर्ट ने दी अग्रिम जमानत

मोकामा से जेडीयू विधायक अनंत सिंह और सिंगर गुंजन सिंह को गोपालगंज में मुजरा के दौरान हथियार वाले वीडियो केस में कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. इस मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने मोकामा विधायक की अग्रिम जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है.

Edited By:K Raj Mishra
Published: Jun 15, 2026, 01:10 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 01:55 PM IST
Anant Singh: मुजरा के दौरान हथियार विवाद में अनंत सिंह को बड़ी राहत, MP-MLC कोर्ट ने दी अग्रिम जमानत
Image Credit: अनंत सिंह मुजरा विवाद

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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