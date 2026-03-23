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Anant Singh Bail News: सलाखों से बाहर आए अनंत सिंह, पटना से मोकामा तक जश्न

Anant Singh: दुलारचंद यादव हत्याकांड में जेल में बंद अनंत सिंह सोमवार को जेल से बाहर आ गए हैं. उनकी रिहाई को लेकर पटना के 1 मॉल रोड स्थित उनके सरकारी आवास पर उत्सव का माहौल है.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 23, 2026, 06:26 PM IST

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सलाखों से बाहर आए अनंत सिंह
सलाखों से बाहर आए अनंत सिंह

Anant Singh: मोकामा के विधायक अनंत सिंह 23 मार्च, 2026 दिन सोमवार पटना की बेऊर जेल से रिहा हो गए हैं. जदयू विधायक के जेल से रिहा होने पर पटना से लेकर मोकामा तक उनके समर्थकों में जश्न का माहौल है. बता दें कि अनंत सिंह करीब 4 महीने बाद जेल की सलाखों से बाहर आ रहे हैं. उनकी रिहाई को लेकर पटना के 1 मॉल रोड स्थित उनके सरकारी आवास पर उत्सव का माहौल है.

दरअसल, अनंत सिंह को नवंबर 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान दुलारचंद हत्याकांड के मामले में गिरफ्तार किया गया था. अब 4 महीने बाद बाहुबली नेता अनंत सिंह की रिहाई से मोकामा की सियासत में एक बार फिर सरगर्मी तेज होने की उम्मीद है. सोमवार को जदयू विधायक के आवास पर उनके चाहने वालों का भारी जमावड़ा लगने की संभावना है.

अनंत सिंह की रिहाई को लेकर उनके समर्थकों में भारी जोश देखा जा रहा है. पटना स्थित उनके सरकारी आवास पर सुबह से ही हलचल तेज है. आवास को पूरी तरह सजा दिया गया है और समर्थकों के स्वागत के लिए भव्य भोज की तैयारी की गई है. हलवाइयों की टोली 400-500 लोगों के लिए खाना तैयार करने में जुटी है. समर्थकों का कहना है कि यह उनके नेता की जीत है और आज खुशियां बांटने का दिन है.

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यह भी पढ़ें: LPG की किल्लत पर बरसे पप्पू यादव, सरकार से पूछा- कब खत्म होगी जनता की परेशानी?

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