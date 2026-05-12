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Anant Singh: मोकामा विधायक अनंत सिंह की बढ़ सकती है मुश्किलें, वायरल वीडियो की होगी FSL जांच

Anant Singh Viral Video: मोकामा विधायक अनंत सिंह से जुड़े वीडियो प्रकरण की सच्चाई जानने के लिए पुलिस अब FSL जांच की तैयारी कर रही है. गोपालगंज एसपी विनय तिवारी का कहना है कि FSL जांच की रिपोर्ट के आधार पर ही इस मामले में कार्रवाई की जाएगी.

Written By  MADHESH TIWARI|Edited By: K Raj Mishra|Last Updated: May 12, 2026, 07:05 AM IST

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अनंत सिंह की बढ़ सकती है मुश्किलें
अनंत सिंह की बढ़ सकती है मुश्किलें

Anant Singh Viral Video: मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. गोपालगंज पुलिस उन पर व उनके समर्थकों पर करवाई के मूड में है. पुलिस ने वायरल वीडियो को FSL जांच के लिए भेज दिया है. वहीं वीडियो में दिख रहे प्रतिबंधित हथियार को लेकर भी जांच तेज हो गई है. बता दें कि बीती 2 मई को मोकामा विधायक अनंत सिंह मीरगंज थाना क्षेत्र के सेमराव गांव में कुख्यात गुड्डू राय के घर उपनयन कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे, जहां सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर महिला डांसर बुलाकर मुजरा का आयोजन किया गया था. कार्यक्रम में पहुंचे अनंत सिंह भी मुजरा का आनंद लेते नजर आए थे. 

इस कार्यक्रम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें कुछ लोग हथियारों के साथ अश्लील गानों पर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं. आरोप है कि हथियारधारी लोग मोकामा विधायक के समर्थक हैं. इस वीडियो के बाद एसपी ने जांच का आदेश दिए थे. जांच के बाद मीरगंज थाने में अनंत सिंह, गुड्डू राय, गुंजन सिंह सहित 9 लोगों पर नामजद व कई अन्य अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है.

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वहीं अब गोपालगंज पुलिस ने वीडियो की एफएसएल जांच शुरू कर दी है. इसके अलावा हथियारों के बैलेस्टिक जांच कराई जाएगी. वीडियो में कई प्रतिबंधित हथियार दिखे थे, जिसके बाद पुलिस करवाई के मूड में दिख रही है. गोपालगंज एसपी विनय तिवारी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि मीरगंज थाना क्षेत्र के सेमराव में उपनयन संस्कार में वीडियो प्रकाश में आया था, जिसमें उपस्थित व्यक्तियों की ओर से लाइसेंसी/अवैध हथियार बिना कैरी कवर लाए गए थे. 

उन्होंने आगे कहा कि कार्यक्रम में हथियार लहराकर शक्ति-प्रदर्शन किया गया और यह आयुध नियमों का सीधा उलंघन है. इसको लेकर मीरगंज थाना में सुसज्जित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है. उन्होंने कहा कि उक्त वीडियो में प्रदर्शित एक हथियार के प्रतिबंधित होने के आसार हैं. पुलिस की ओर से संदिग्ध हथियार व वीडियो की सत्यता की जांच के लिए वैज्ञानिक व बैलिस्टिक जांच हेतु एफएसएल भेजा जा रहा है. एसपी ने कहा कि जांच रिपोर्ट के आधार पर इस मामले में और भी कठोर दंडात्मक करवाई सुनिश्चित की जाएगी.

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