Anant Singh: अनंत सिंह आज जेल से आएंगे विधानसभा, लेंगे विधायक पद की शपथ, MP-MLA कोर्ट से मिली इजाजत

Anant Singh News: नवनिर्वाचित सभी 242 विधायकों ने विधानसभा में शपथ ग्रहण कर लिया था, लेकिन बेऊर जेल में बंद होने के कारण अनंत सिंह ऐसा नहीं कर पाए थे. शीतकालीन सत्र के दौरान उन्होंने कोर्ट से इजाजत मांगी थी, लेकिन कोर्ट से अनुमति नहीं दी थी.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Feb 03, 2026, 09:15 AM IST

Trending Photos

अनंत सिंह (File Photo)
Anant Singh Will Take Oath: दुलारचंद यादव हत्याकांड मामले में बेउर जेल में बंद मोकामा विधायक अनंत सिंह आज (03 फरवरी) विधानसभा सदस्यता की शपथ ले सकते हैं. उन्हें एमपी-एमएलए कोर्ट से इसके लिए इजाजत मिल गई है. कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें बेऊर जेल से विधानसभा लाने की तैयारी की जा रही है. उनके शपथ ग्रहण के दौरान सदन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा पक्ष और विपक्ष के सभी सदस्य मौजूद रहेंगे. बता दें कि वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद सिंह आज सदन में बजट पेश करने वाले हैं. जानकारी के मुताबिक, बजट भाषण शुरू होने से पहले अनंत सिंह भी विधानसभा पहुंच जाएंगे. इसके बाद स्पीकर उन्हें विधायक पद की शपथ दिलाएंगे.

बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान मोकामा में हिंसा हो गई थी और उसमें दुलारचंद यादव की जान चली गई थी. अनंत सिंह और उनके समर्थकों पर हत्या का आरोप लगा था. इस मामले में अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई थी और तब से वह पटना की बेउर जेल में बंद हैं. वह लगातार जमानत पाने की कोशिश में जुटे हैं.

इससे पहले उन्होंने जमानत के लिए सिविल कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, लेकिन वह खारिज हो गई थी. बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान भी अनंत सिंह ने विधायक पद की शपथ लेने के लिए जमानत मांगी थी, लेकिन एमपी-एमएलए कोर्ट ने इसकी इजाजत नहीं दी थी.

ये भी पढ़ें- Bihar Budget 2026 Live: वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव आज पेश करेंगे 'बिहार बजट', किसानों, महिलाओं और युवाओं पर होगा फोकस

क्यों जेल में बंद हैं अनंत सिंह?

बिहार चुनाव के वक्त 75 वर्षीय दुलारचंद यादव जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी के समर्थन में प्रचार कर रहे थे. इसी दौरान अनंत सिंह के समर्थकों से उनकी भिड़ंत हो गई. घटनास्थल पर जमकर मारपीट और फायरिंग हुई, जिसमें दुलारचंद यादव को गोली लगी और उनकी मौत हो गई. वहीं पुलिस के मुताबिक मौत मुख्य रूप से भारी वस्तु के नीचे दबने से हुई, लेकिन गोली का भी जिक्र किया गया है.

दुलारचंद के परिजनों की ओर से घटनास्थल पर अनंत सिंह की मौजूदगी के दावे किए गए हैं और आरोप लगाया गया कि उनकी गाड़ी से कुचलकर हत्या की गई है. पुलिस ने इस मामले में अनंत सिंह समेत 80 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

