Anant Singh: अनंत सिंह के खौफ से चोर हो गए हैं शरीफ! लौटा रहे चोरी का माल
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2894490
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Anant Singh: अनंत सिंह के खौफ से चोर हो गए हैं शरीफ! लौटा रहे चोरी का माल

Mokama News: मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह जेल से निकलने के बाद चर्चा में हैं. वह अपने इलाके में छोटे सरकार के नाम से जाने जाते हैं. उनके खौफ से अब इलाके के चोर सुधर रहे हैं. चोरी की वारदातों में कमी बताई जा रही है.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Aug 24, 2025, 11:42 AM IST

Trending Photos

अनंत सिंह
अनंत सिंह

Mokama News: बिहार के बाहुलबी नेता और मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह हाल ही में जेल से बाहर आए हैं. जेल से बाहर आते ही उन्होंने जेडीयू की टिकट पर मोकामा से विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया था. मोकामा विधानसभा क्षेत्र की जनता उन्हें छोटे सरकार कहकर पुकारती है. वह जेल में रहते हुए भी इस क्षेत्र के विधायक चुन लिए गए थे. उनके जेल से बाहर आते ही क्षेत्र में चोरी की घटनाओं में कमी आ गई है. इस इलाके में चोरी करने वाले अपना पेशा छोड़ने को मजबूर हैं या फिर ईमानदार हो गए हैं. बताया जा रहा है कि चोर सिर्फ थोड़ा बहुत माल रख लेते हैं और बाकी घर पर वापस लौटा आते हैं.

एक ऐसा ही वाकया हाथीदह थाना क्षेत्र के औटा गांव के मुजीबनगर में देखने को मिला. निर्मल महतो के घर पर कुछ दिनों पहले चोरी हुई थी. घर के सभी लोग बाहर गए थे. सुनसान घर देखकर चोर दस लाख रुपए के सोने के गहने और दस हजार रुपए कैश लेकर चंपत हो गए. परिजन हाथीदह थाने में चोरी के मामले में रिपोर्ट दर्ज कराने गए, पर पुलिस ने कंप्लेन दर्ज कर खानापूर्ति कर ली. पर चोरों के कारनामे से सभी लोग हैरान हैं. 

ये भी पढ़ें- PM मोदी पर कमेंट करके बुरे फंसे तेजस्वी, BJP ने दर्ज कराई FIR, RJD नेता का पलटवार

हाथीदह थाना क्षेत्र के ईमानदार चोरों ने शनिवार देर रात चोरी के कुछ गहने घर में वापस फेंक दिए. जब सुबह घर में लोगों की आंखें खुली, तब आंगन में एक काली पॉलीथिन पड़ी देखी. जब घर के लोगों ने उसे खोला, तब सभी हक्का बक्का रह गए. पॉलीथिन में चोरी के कुछ गहने रखे थे. हालांकि, नगदी और एक सोने की चेन नहीं थी. घरवालों ने चोर की ईमानदारी की तारीफ की. अब यह चोरों पर अनंत सिंह का खौफ ही कहा जा सकता है, जो उनके जेल से छूटने के बाद अपना काम धंधा बंद करने पर मजबूर हैं.

रिपोर्ट- चंदन राय

बिहार-झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Bihar-Jharkhand News In Hindi और पाएं Bihar-Jharkhand Latest News In Hindi हर पल की जानकारी. बिहार-झारखंड की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Anant SinghMokama news

Trending news

Khesari Lal Yadav
'जमानत' के दम पर बॉलीवुड में कदम रख रहे खेसारी लाल यादव! क्या होगा बड़ा धमाका?
Anant Singh
Anant Singh: अनंत सिंह के खौफ से चोर हो गए हैं शरीफ! लौटा रहे चोरी का माल
Khesari Lal Yadav
'टूट जाए राजा जी पलंग सागवान के', खेसारी लाल यादव सच में जलवा पैदा करने की मशीन!
patna news
पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल, 14 थानों में तैनात किए नए थानेदार, जानें कौन कहां गया
Nalanda News
नालंदा में तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकरा कर खाई में गिरी, 3 की मौके पर ही मौत
bihar chunav 2025
Voter Adhikar Yatra Live: वोटर अधिकार यात्रा में राहुल-तेजस्वी ने निकाली बाइक रैली, पूर्णिया से आगे बढ़ा कारवां
Tejashwi Yadav
PM मोदी पर कमेंट करके बुरे फंसे तेजस्वी, BJP ने दर्ज कराई FIR, RJD नेता का पलटवार
Begusarai News
बेगूसराय में JDU नेता को मारी गोली, अस्पताल में मौत से लड़ रहा जंग
Sunil Meena
रामगढ़ कोर्ट में पेश हुआ लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ा सुनील मीणा, भेजा गया जेल
Bettiah news
राजस्व कर्मचारी का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल, डीएम ने किया सस्पेंड
;