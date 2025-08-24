Anant Singh: अनंत सिंह के खौफ से चोर हो गए हैं शरीफ! लौटा रहे चोरी का माल

Mokama News: बिहार के बाहुलबी नेता और मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह हाल ही में जेल से बाहर आए हैं. जेल से बाहर आते ही उन्होंने जेडीयू की टिकट पर मोकामा से विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया था. मोकामा विधानसभा क्षेत्र की जनता उन्हें छोटे सरकार कहकर पुकारती है. वह जेल में रहते हुए भी इस क्षेत्र के विधायक चुन लिए गए थे. उनके जेल से बाहर आते ही क्षेत्र में चोरी की घटनाओं में कमी आ गई है. इस इलाके में चोरी करने वाले अपना पेशा छोड़ने को मजबूर हैं या फिर ईमानदार हो गए हैं. बताया जा रहा है कि चोर सिर्फ थोड़ा बहुत माल रख लेते हैं और बाकी घर पर वापस लौटा आते हैं.

एक ऐसा ही वाकया हाथीदह थाना क्षेत्र के औटा गांव के मुजीबनगर में देखने को मिला. निर्मल महतो के घर पर कुछ दिनों पहले चोरी हुई थी. घर के सभी लोग बाहर गए थे. सुनसान घर देखकर चोर दस लाख रुपए के सोने के गहने और दस हजार रुपए कैश लेकर चंपत हो गए. परिजन हाथीदह थाने में चोरी के मामले में रिपोर्ट दर्ज कराने गए, पर पुलिस ने कंप्लेन दर्ज कर खानापूर्ति कर ली. पर चोरों के कारनामे से सभी लोग हैरान हैं.

हाथीदह थाना क्षेत्र के ईमानदार चोरों ने शनिवार देर रात चोरी के कुछ गहने घर में वापस फेंक दिए. जब सुबह घर में लोगों की आंखें खुली, तब आंगन में एक काली पॉलीथिन पड़ी देखी. जब घर के लोगों ने उसे खोला, तब सभी हक्का बक्का रह गए. पॉलीथिन में चोरी के कुछ गहने रखे थे. हालांकि, नगदी और एक सोने की चेन नहीं थी. घरवालों ने चोर की ईमानदारी की तारीफ की. अब यह चोरों पर अनंत सिंह का खौफ ही कहा जा सकता है, जो उनके जेल से छूटने के बाद अपना काम धंधा बंद करने पर मजबूर हैं.

रिपोर्ट- चंदन राय

