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मोतिहारी जहरीली शराब कांड: तेजस्वी और पप्पू यादव समेत इन 5 नेताओं के बयानों से सुलग उठी बिहार की सियासत

Bihar Politics: मोतिहारी में जहरीली शराब पीने से हुई मौतों ने बिहार की सियासत में उबाल ला दिया है. इस घटना बिहार सरकार पर विपक्ष को हमला करने का बड़ा मौका दे दिया है.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 03, 2026, 08:03 PM IST

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तेजस्वी और पप्पू यादव (File Photo)
तेजस्वी और पप्पू यादव (File Photo)

Motihari Hooch Tragedy: बिहार के मोतिहारी में जहरीली शराब से हुई मौतों को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है. नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस घटना पर गहरा दुख जताते हुए राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने ट्वीट कर बताया कि जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 6 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है और कई लोग अब भी गंभीर हालत में हैं. पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने कहा कि घर-घर बिक रही शराब है. साथ ही उन्होंने माफिया-अधिकारी गठजोड़ का आरोप लगाया. इस मुद्दे पर सत्ताधारी और विपक्षी दलों के बीच तीखी बयानबाजी शुरू हो गई है. वहीं, कांग्रेस, जदयू और बीजेपी के नेताओं ने इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दी. 

तेजस्वी यादव ने क्या कहा, जानिए
तेजस्वी यादव ने इसे बिहार में लागू शराबबंदी कानून की विफलता करार देते हुए दावा किया कि अब तक 1300 से अधिक लोगों की मौत जहरीली शराब से हो चुकी है. उन्होंने आरोप लगाया कि यह कानून अब भ्रष्ट नेताओं, अधिकारियों और शराब माफियाओं के लिए कमाई का जरिया बन गया है.

जदयू का दावा- शराब माफियाओं पर सख्त कार्रवाई जारी
जदयू प्रवक्ता महेश दास ने कहा कि राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू है और सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि आरजेडी के लोग ही शराबबंदी को असफल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और शराब माफियाओं पर सख्त कार्रवाई जारी है.

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कांग्रेस ने कहा-शराबबंदी कानून पूरी तरह विफल
वहीं, कांग्रेस प्रवक्ता डॉ. स्नेहाशीष वर्धन ने शराबबंदी कानून को पूरी तरह विफल बताते हुए सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि जहरीली शराब का उत्पादन और बिक्री प्रशासनिक विफलता को दर्शाता है और इस पर तुरंत रोक लगनी चाहिए.

बीजेपी ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया
बीजेपी प्रवक्ता सुमित शशांक ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एसआईटी का गठन किया है और एक शराब माफिया को गिरफ्तार भी किया गया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है.

राजद का नीतीश सरकार पर हमला
राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने भी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बिहार में पहले भी कई जिलों- नवादा, गोपालगंज, बेतिया, समस्तीपुर और सिवान में जहरीली शराब से मौतें हो चुकी हैं, लेकिन सरकार आंखें बंद किए बैठी है.

सांसद पप्पू यादव का सनसनीखेज बयान
पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने बिहार सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि शराबबंदी के बावजूद राज्य में घर-घर शराब की बिक्री हो रही है और नशे का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है. पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि जहरीली शराब के इस कारोबार में माफियाओं के साथ-साथ कुछ पदाधिकारियों की भी मिलीभगत है. उनके अनुसार, इस अवैध धंधे से करोड़ों रुपये की कमाई की जा रही है और आम लोगों की जान से खिलवाड़ हो रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि बिहार में जहरीली शराब और ड्रग्स के बढ़ते प्रचलन पर रोक लगाने के लिए सरकार और प्रशासन को गंभीरता से ठोस कदम उठाने की जरूरत है.

नालंदा से ऋषिकेश कुमार और पटना से विकास राज की रिपोर्ट

यह भी पढ़ें: Motihari: 5 मौतों के बाद एक्शन में प्रशासन, SIT ने सुलझाई स्पिरिट सप्लाई की गुत्थी

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