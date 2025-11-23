Advertisement
Motihari News: UAE आर्मी जवान का भाई नेपाल बॉर्डर इलाके की कर रहा था निगरानी! SSB ने एक और संदिग्ध को धरा

Indo-Nepal Border: हिरासत में लिया गया एक व्यक्ति सीतमढ़ी जिले के बिशनपुर गांव का रहने वाला है, जबकि दूसरे व्यक्ति की पहचान अबू धाबी (UAE) के अल ऐन का निवासी सलेम अब्दुल्ला खलफान के रूप में हुई है. उसका भाई UAE आर्मी में जवान है, जबकि पिता एक बिजनेसमैन हैं.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 23, 2025, 10:03 AM IST

बॉर्डर के पास दो संदिग्ध गिरफ्तार

Motihari News: भारत-नेपाल सीमा पर तैनात सशस्त्र सीमा बल (SSB) और नेपाल सशस्त्र पुलिस बल (APF) की संयुक्त टीम ने नेपाल बॉर्डर के पिलर संख्या 389/9 के निकट नो मैन्स लैंड (No Mens Land) में दो संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लिया. दोनों सहदेवा गांव की ओर से नेपाल के बलिरामपुर की दिशा में जा रहे थे. संदिग्ध गतिविधि देखते हुए सुरक्षा बलों ने उन्हें रोका और पूछताछ शुरू की. पूछताछ में पहले व्यक्ति की पहचान अनवर, निवासी-बिशनपुर, जिला सीतामढ़ी (बिहार) के रूप में हुई. दूसरा व्यक्ति सलेम अब्दुल्ला खलफान अलशम्सी, निवासी- अल ऐन, अबू धाबी (UAE) निकला. उसके पास UAE पासपोर्ट नंबर AA0498168 मिला. दस्तावेजों की जांच में स्पष्ट हुआ कि वह 8 मार्च 2025 को टूरिस्ट वीजा पर भारत आया था, जो 29 अगस्त 2025 तक मान्य है. 

सलेम अलशम्सी के पास से FRRO मुंबई की एक अक्नॉलेजमेंट स्लिप बरामद हुई, जिसमें उसने 29 अगस्त 2025 को वीज़ा एक्सटेंशन के लिए आवेदन करने की बात दर्ज की थी. उसने बताया कि वह नेपाल यात्रा पर है, जबकि उसके पासपोर्ट में कोई इमिग्रेशन डिपार्चर स्टैम्प नहीं था. इस आधार पर दोनों को आगे की जांच के लिए ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन कार्यालय ले जाया गया. UAE नागरिक से हुए विस्तृत पूछताछ में UAE नागरिक ने बताया कि वह 34 वर्षीय है और उसके पिता का नाम अब्दुल्ला खलफान अल शम्सी, तथा मां का नाम अफरा है. उसने बताया कि उसके दो बड़े भाई- मोहम्मद (UAE आर्मी में) और हामिद (बिजनेसमैन) हैं. भारत के लगातार दौरों के बारे में पूछने पर उसने कहा कि वह व्यापारिक अवसरों और पर्यटन के उद्देश्य से नियमित रूप से भारत आता रहता है.

ये भी पढ़ें- बेगूसराय पुलिस की बड़ी कामयाबी, 50 लाख की स्मैक के साथ दो तस्कर गिरफ्तार

रक्सौल में ठहरने और संपर्कों का खुलासा

सलेम अलशम्सी ने बताया कि 19 नवंबर 2025 को वह होटल आयुष्मान, रक्सौल में ठहरा था. उसके साथ हक नवाज़ नाम का व्यक्ति था, जो राजौरी (जम्मू-कश्मीर) का निवासी (पासपोर्ट नंबर S3652103) है और अबू धाबी स्थित सलेम के कैफे में काम करता है. इसी दौरान अलशम्सी की मुलाकात अनवर नाम के एक व्यक्ति से हुई, जिसने उसे बीरगंज (नेपाल) ले जाने और बॉर्डर संबंधी औपचारिकताएं स्वयं पूरा कराने का दावा किया. उसी के कहने पर वे बॉर्डर पिलर 389/9 के रास्ते नेपाल की ओर बढ़ रहे थे.

ये भी पढ़ें- बहन से छेड़छाड़ कर रहा था मनचला, भाई ने किया विरोध तो चाकुओं से गोदकर कर दी हत्या

संयुक्त पूछताछ में बड़ा खुलासा तब हुआ जब जानकारी मिली कि भारतीय नागरिक अनवर के पास भारत और नेपाल दोनों देशों के नागरिकता संबंधी दस्तावेज थे, और वह अवैध रूप से विदेशी नागरिकों को सीमा पार कराने में शामिल था. गिरफ्तार हुए दोनों व्यक्तियों के दस्तावेज, यात्रा इतिहास, स्थानीय संपर्क तथा बॉर्डर क्रॉसिंग की मंशा की गहन जांच चल रही है.भारतीय इमिग्रेशन विभाग के साथ SSB और नेपाल APF की संयुक्त टीम बॉर्डर पार करवाने के इस प्रकरण में अवैध नेटवर्क की संभावित सक्रियता की जांच कर रही है.

रिपोर्ट- पंकज कुमार

Motihari NewsIndo-Nepal border

