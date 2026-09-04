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'जीतन राम मांझी और संतोष सुमन दलित-आरक्षण विरोधी', चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती का आरोप

Dalit Reservation: जमुई के सांसद अरुण भारती ने आरक्षण मामले को लेकर बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी पर बड़ा आरोप लगाया.
उन्होंने संतोष सुमन और मांझी को आरक्षण विरोधी और दलित विरोधी बताया है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Sep 04, 2026, 05:03 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 05:03 PM IST
'जीतन राम मांझी और संतोष सुमन दलित-आरक्षण विरोधी', चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती का आरोप
Image Credit: अरुण भारती, सांसद, जमुई (File Photo)

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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