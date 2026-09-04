'जीतन राम मांझी और संतोष सुमन दलित-आरक्षण विरोधी', चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती का आरोप

बता दें कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा था कि जो लोग आरक्षण के आकलन की बात करते हैं, वे सही माइनों में आरक्षण और खासतौर पर अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग को मिलने वाले आरक्षण को समझ नहीं पर रहे हैं. आरक्षण का आकलन करने का मतलब है लोगों को सिस्टम से बाहर करना, इसके दायरे को कम करना. संविधान में हर स्‍तर पर हर तरीके के आरक्षण की व्‍यवस्‍था है. जब आप अनुसूचित जाति और जनजाति में आरक्षण की बात करते हैं, तो यहां पर आधार आर्थिक हो ही नहीं सकता है. यह सामाजिक न्याय की लड़ाई है. इसका आधार ही सामाजिक न्‍याय का रहा है.