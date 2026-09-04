'जीतन राम मांझी और संतोष सुमन दलित-आरक्षण विरोधी', चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती का आरोप

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बिहार की राजनीति में आरक्षण को लेकर सियासत पूरी तरह से गर्म है. एनडीए में शामिल दो दल आपस में ही उलझे हुए हैं और एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं. जमुई से लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के सांसद अरुण भारती ने केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और बिहार सरकार के मंत्री संतोष कुमार सुमन पर तीखा हमला बोला है. सांसद ने दोनों नेताओं को आरक्षण विरोधी और दलित विरोधी बताया.
सांसद अरुण भारती ने दोनों नेताओं की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा कि जीतन राम मांझी और उनके पुत्र संतोष सुमन केवल अपने परिवार की राजनीति करते हैं. उन्होंने कहा कि वर्षों से सत्ता में रहने और मुख्यमंत्री पद पर रहने के बावजूद इन नेताओं ने मुसहर और भुइयां समाज के कितने लोगों को विधायक, सांसद या मंत्री बनाया है? ये नेता केवल बयानबाजी और बातें करते हैं.
चिराग पासवान की सराहना की
जमुई सांसद ने कहा कि लोजपा (रामविलास) ने हमेशा सभी वर्गों को साथ लेकर चलने का काम किया है. चिराग पासवान के नेतृत्व में पार्टी ने दलित, पिछड़ा, अति-पिछड़ा और सवर्ण समाज के नेताओं को आगे बढ़ाया है. उन्हें विधायक, सांसद और मंत्री बनने का अवसर दिया.
आरक्षण समीक्षा पर बढ़ा विवाद
दरअसल, यह विवाद तब शुरू हुआ जब बिहार सरकार के मंत्री संतोष कुमार सुमन और उनके पिता केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने अनुसूचित जाति आरक्षण के कोटे के अंदर कोटा और समीक्षा की मांग का समर्थन किया. इनके इस बयान पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने इन दोनों नेताओं पर जमकर हमला बोला. मामला इतना बढ़ा कि दोनों तरफ से मंत्री पद से इस्तीफे की मांग होने लगी थी.
बता दें कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा था कि जो लोग आरक्षण के आकलन की बात करते हैं, वे सही माइनों में आरक्षण और खासतौर पर अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग को मिलने वाले आरक्षण को समझ नहीं पर रहे हैं. आरक्षण का आकलन करने का मतलब है लोगों को सिस्टम से बाहर करना, इसके दायरे को कम करना. संविधान में हर स्तर पर हर तरीके के आरक्षण की व्यवस्था है. जब आप अनुसूचित जाति और जनजाति में आरक्षण की बात करते हैं, तो यहां पर आधार आर्थिक हो ही नहीं सकता है. यह सामाजिक न्याय की लड़ाई है. इसका आधार ही सामाजिक न्याय का रहा है.
रिपोर्ट: प्रिंस कुमार कुशवाहा