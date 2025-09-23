सांसद डॉ. संजय जायसवाल की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, बेतिया की मेयर दायर करेंगी मानहानि का केस
सांसद डॉ. संजय जायसवाल की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, बेतिया की मेयर दायर करेंगी मानहानि का केस

Sanjay Jaiswal Vs Garima Devi Sikaria: एक तरफ विधानसभा चुनाव का ऐलान होने वाला है, तो दूसरी तरफ बेतिया में स्थानीय सांसद और मेयर में जंग छिड़ी हुई है. नया मामला डीजल चोरी से जुड़ा है, जिसे हवा दी है प्रशांत किशोर ने, लेकिन घर भाजपा का जल रहा है.

Edited By:  Sunil MIshra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 23, 2025, 05:07 PM IST

Sanjay Jaiswal Vs Garima Devi Sikaria: जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर और पश्चिम चंपारण के सांसद डॉ. संजय जायसवाल के बीच की लड़ाई अब त्रिकोणीय होती जा रही है. मंगलवार सुबह सांसद संजय जायसवाल ने सोशल मी​डिया पर किए गए एक पोस्ट में बेतिया नगर निगम की मेयर गरिमा देवी सिकारिया पर तमाम आरोप लगाए थे. अब खबर आ रही है कि बेतिया की मेयर गरिमा देवी सिकारिया पश्चिम चंपारण के सांसद के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने वाली हैं. उनका कहना है कि अगर सांसद ने स्तरहीन बयान और निराधार आरोप वापस नहीं लिए तो उनके खिलाफ मुकदमा दायर किया जाएगा.

READ ALSO: अदालत की चौखट तक पहुंची प्रशांत किशोर और संजय जायसवाल की लड़ाई

पश्चिम चंपारण के सांसद डॉ. संजय जायसवाल ने मंगलवार सुबह फेसबुक पर पोस्ट करके बेतिया नगर निगम की मेयर गरिमा देवी सिकारिया सांसद को डीजल चोरी की नायिका बताया था. अब मेयर गरिमा देवी सिकारिया ने बेतिया सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल पर मानहानि का मुकदमा दर्ज करने की चेतावनी दी है. मेयर ने मंगलवार दोपहर बाद एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर सांसद को अल्टीमेटम दिया है.

मेयर ने कहा है कि अगर सांसद डॉ. संजय जायसवाल स्तरहीन, निराधार और अनर्गल आरोप वापस नहीं लेते, उनके ऊपर मानहानि का मुकदमा करूंगी. सांसद के फेसबुक पोस्ट को मेयर ने बचकाना सोच वाली हरकत बताया है. मेयर गरिमा देवी सिकारिया ने पेट्रोल पंप से कथित डीजल चोरी मामले की उच्चस्तरीय जांच की भी मांग की है.

मेयर ने कहा है कि सांसद के फेसबुक पोस्ट में ही उनका ज़बाब है. उन्होंने आरोप लगाया है कि तत्कालीन नगर आयुक्त के समय पांच पांच बार पेट्रोल पंप बदलने के लिए प्रस्ताव लाया गया था. जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने उसी पत्र का उल्लेख किया है. कई बार पेट्रोल पंप बदलने का नगर निगम ने प्रयास किया, लेकिन नगर आयुक्त ने अवमानना की थी, जिससे अजीज होकर 29 पार्षदों ने विभाग के सचिव और प्रधान सचिव को तेल चोरी के बारे में पत्र लिखा था. 15 अगस्त, 2024 को पेट्रोल पंप का भुगतान पूर्णतः रोक दिया गया था. 

READ ALSO: BJP सांसद ने जन सुराज के डोनेशन पर उठाए सवाल, 200 करोड़ के भ्रष्टाचार का लगाया आरोप

गरिमा देवी सिकारिया का कहना है कि सांसद डॉ. संजय जायसवाल ने मेरे और मेरे पति रोहित सिकारिया के खिलाफ जो अनर्गल बयान दिए हैं, फेसबुक पोस्ट किए हैं, उसे वापस लें. सांसद तेल चोरी की उच्चस्तरीय जांच कराएं, मैं उसका स्वागत करती हूं. मेयर ने यह भी कहा कि सांसद महोदय का पद, कद, आयु और उनकी ओछी सोच से छोटी हो गई है.

