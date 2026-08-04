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दरभंगा में IIM और NIFT जैसे संस्थानों की मांग, सांसद गोपाल जी ठाकुर ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सौंपा ज्ञापन

सांसद गोपाल जी ठाकुर ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की. उन्होंने बिहार को 10 हजार 841 करोड़ की वित्तीय सहायता देने के लिए उनका आभार जताया.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Aug 04, 2026, 06:29 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 06:29 PM IST
दरभंगा में IIM और NIFT जैसे संस्थानों की मांग, सांसद गोपाल जी ठाकुर ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सौंपा ज्ञापन
Image Credit: (File Photo) सांसद गोपाल जी ठाकुर ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सौंपा ज्ञापन

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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