/दरभंगा में IIM और NIFT जैसे संस्थानों की मांग, सांसद गोपाल जी ठाकुर ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सौंपा ज्ञापन

केंद्रीय वित्त मंत्री से हुई भेंट में सांसद डॉ. ठाकुर ने केंद्र सरकार की तरफ से बिहार खासकर दरभंगा समेत मिथिला क्षेत्र के विकास कार्यों को दी जा रही प्राथमिकताओं के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की भूमिका और प्रयासों की जमकर सराहना करते हुए कहा कि बिहार को मिले 10847 करोड़ की इस टैक्स डिवोलयुशन राशि की सहायता से पूर्व भी बिहार के लिए मिथिला क्षेत्र में मखाना बोर्ड के विकास और संबर्धन के लिए 476.03 करोड़, बाढ़ नियंत्रण के लिए 11,500 करोड़, राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष के लिए 588.73 करोड़, मत्स्य संपदा योजना के लिए 902 करोड़. यहां रेलवे के विकास के लिए 10 हजार 379 करोड़ रुपए की सहायता की गई थी, जो इस बात का परिचायक है कि वित्त मंत्री बिहार खासकर मिथिला क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए संवेदनशील है.