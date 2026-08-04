/दरभंगा में IIM और NIFT जैसे संस्थानों की मांग, सांसद गोपाल जी ठाकुर ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सौंपा ज्ञापन

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विकसित भारत 2047 के संकल्पों को पूरा किए जाने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से लगातार महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने राज्यों के विकास कार्यों को गति देने के लिए टैक्स डिवोल्यूशन (कर हस्तांतरण) की राशि को मंजूरी दी है, जिसमें बिहार के विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए 10 हजार 841 करोड़ रुपए की दी गई वित्तीय सहायता की स्वीकृति दिया जाना ऐतिहासिक कदम है. इस वित्तीय सहायता से बिहार में आधारभूत संरचना, विकास परियोजनाओं और जनकल्याणकारी कार्यों को नई गति मिलेगी.
भारतीय जनता पार्टी सचेतक के सांसद सह लोकसभा में पार्टी सचेतक डॉ. गोपाल जी ठाकुर ने मंगलवार को संसद भवन स्थित वित्त मंत्रालय में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भेंट कर बिहार को मिले इस वित्तीय सहायता के लिए आभार प्रकट करते हुए करते हुए कहा कि बिहार के विकास में केंद्र सरकार की यह सहायता मील का पत्थर साबित होगा.
इस मौके पर सांसद डॉ. ठाकुर ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का मिथिला की संस्कृति और परंपरा के अनुसार पाग और अंगवस्त्र से सम्मानित भी किया. दरभंगा सहित मिथिला क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की.
केंद्रीय वित्त मंत्री से हुई भेंट में सांसद डॉ. ठाकुर ने केंद्र सरकार की तरफ से बिहार खासकर दरभंगा समेत मिथिला क्षेत्र के विकास कार्यों को दी जा रही प्राथमिकताओं के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की भूमिका और प्रयासों की जमकर सराहना करते हुए कहा कि बिहार को मिले 10847 करोड़ की इस टैक्स डिवोलयुशन राशि की सहायता से पूर्व भी बिहार के लिए मिथिला क्षेत्र में मखाना बोर्ड के विकास और संबर्धन के लिए 476.03 करोड़, बाढ़ नियंत्रण के लिए 11,500 करोड़, राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष के लिए 588.73 करोड़, मत्स्य संपदा योजना के लिए 902 करोड़. यहां रेलवे के विकास के लिए 10 हजार 379 करोड़ रुपए की सहायता की गई थी, जो इस बात का परिचायक है कि वित्त मंत्री बिहार खासकर मिथिला क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए संवेदनशील है.
सांसद डॉ. ठाकुर ने केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ दरभंगा के विकास के लिए विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हुए कहा कि महात्मा गांधी ग्राम स्वरोजगार योजना के माध्यम से खादी ग्रामोद्योग संस्थानों को कायाकल्प किए जाने के लिए बजट में प्रावधान किया गया था, जिसपर तेजी से पहल किए जाने की आवश्यकता है, ताकि ग्रामीण भारत में शुरू होने वाले शी मार्ट योजना के तहत रोजगार सृजन के साथ साथ साथ-साथ ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा सके.
सांसद डॉ. ठाकुर केंद्रीय वित्त मंत्री से बिहार में 350 से अधिक पंजीकृत खादी ग्रामोद्योग संस्थानों को पुनर्जीवित कर इसे रोजगार का सशक्त माध्यम बनाये जाने की पहल का आग्रह करते हुए दरभंगा में आईएमएम, नेशनल फैशन डिजाइन इंस्टीट्यूट जैसे अन्य रोजगारपरक आधुनिक तकनीकी संस्थानों की स्थापना के लिए ध्यान आकृष्ट कराया.
रिपोर्ट: वैभव गुप्ता